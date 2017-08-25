Malazgirt, ruh ve mana gücünün zaferi

Başkan Nursaçan, Malazgirt Zaferi’nin güçlü erlerin, kılıçların ve kalkanların zaferi olmaktan öte, insanların ve milletlerin hayatında ve geleceğinde çok daha önemli olan ruh ve mâna gücünün zaferi olduğunu söyledi.“Bu gerçeği, Malazgirt zaferinin büyük Kumandanı Alparslan Gazi’nin, Zafer günü Malazgirt ovasındaki sözlerinden ve davranışlarından anlıyoruz.” diyen Nursaçan sözlerine şöyle devam etti,“1071 yılının 26 Ağustos’u, Cuma gününe tesadüf etmiş. Alparslan Gazi ‘İşte Kefenim’ diye giydiği beyaz elbiseleriyle ordusuna Cuma namazını kıldırmış, sonra da hep birlikte eller semaya kaldırılmış ve Yüce Allah’a zafer nasip etmesi için dua edilmişti.İşte, Malazgirt zaferini kazandıran ruh ve mâna gücü budur. Bu ruh ve mâna gücü ile yüz binlik Bizans ordusu perişan edilmiş ve Anadolu’nun kapısı İslam’a açılmıştı.Geçen 1000 yıllık zaman dilimi içerisinde Müslüman Türkün değişmez barınağı, ecdadımızın cihan hâkimiyeti rüyasının merkezi ve en sağlam mesnedi olan Anadolu, bu büyük zaferle kucağını milletimize açmış, bugün binlerce şehri, köyü, mabedi, okulu, fabrikası, yolu ve limanları ile aziz milletimize armağan edilen bir zafer olarak tarihe geçmiştir.1000 yıldan beri adalet, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı, hoşgörü ve medeniyetin hâkim olduğu bu topraklarda, bizi biz yapan değerlere sahip olduğumuz, kritik, can alıcı ve doğru hamleler yaptığımız sürece üstesinden gelinemeyecek hiç bir zorluk yoktur.Çok iyi bilinmelidir ki; bizim değerlerimizde asla umutsuzluğa yer yoktur. Zira her zorlukla beraber bir kolaylık ta vardır. Bu onurlu ve şerefli millet, zor ve sıkıntılı zamanlarda asil duruşunu sergilemekten de hiç geri durmamıştır.Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna kahramanca mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.”Kurum Haberi