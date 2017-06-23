Manisa'da Tugay Komutanı görevden alındı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmeleriyle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sabotaj dahil tüm iddiaların araştırıldığını söylemişti.
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Bakan Işık'ın talimatıyla Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alınarak EDOK Komutanlığı'na çekildi.
731 ASKER ZEHİRLENDİ
Tugaydaki 731 asker, yemeklerden dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.
AYRINTILAR GELİYOR..
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmeleriyle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sabotaj dahil tüm iddiaların araştırıldığını söylemişti.