‘Mankafa’ polemiği

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen 2018 Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti’nin okuyan insanlardan korktuğunu belirterek, ‘Man kafalar soruları çaldırdı, mankafalar da kurumlara yerleşti. Olan fakir fukaranın çocuklarına oldu. Ha bu arada Man deyince bizim aklımıza çocuklarının düğününde takılan takılarla zengin olan siyasetçiler, onların akrabaları geliyor. Man adası deyince sizin aklınıza mankafa geliyorsa, hemen söyleyeyim. Bizim oralarda sürekli kandırılanlara, aldatılanlara ‘mankafa’ denir” diye konuştu.



“Bilim üssü TÜBİTAK’ı FETÖ üssü yaptılar”

“İsrail’in o malum teknoloji firmasının Türkiye dahil bir çok ülkede kullanılan güvenlik duvarı yazılımları arasında akan bilgi ve veri trafiğini dev ekranlarda canlı olarak izleyebildiğinin ve her an izlemekte olduğunun farkında mısınız?” diye soran Arık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Oysa kendisine yıllarca Türk bile diyemeyen, ancak Türk milliyetçiliği yapan bir partinin desteğine mazhar olan gaflet uykusundaki hükümet ne yapıyor? 5 kez TÜBİTAK Kanunu’nu değiştirerek, TÜBİTAK’ı FETÖ’nün emrine veriyor. TÜBİTAK gibi bir bilim üssünü FETÖ’nün üssü haline çeviriyor. TÜBİTAK da bilime harcanması gereken paraları FETÖ’nün şirketlerine aktarıyor. Bunu ben söylemiyorum, TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin söylüyor. Bu dönemde TÜBİTAK, sadece FETÖ’ye para aktarmadı aynı zamanda kumpas senaryoları içinde de yer alındı. Hatırlarsınız, FETÖ ile Türk Ordusu’na kumpas kurulduğunda TÜBİTAK’ın bilirkişiliğine başvuruldu. Sizin emrinizdeki TÜBİTAK, düzmece belgelere sahte bile diyemedi…”

İslam aleminin İsrail ile baş edememesinin nedeninin bilim ve teknolojiye önem vermemesi olduğunun altını çizen Arık, “Eğer Müslüman dünyaya önderlik etmek istiyorsak, bunu ‘Ey Trump’, ‘Ey Merkel’, ‘Ey İsrail’ ifadeleri ile başlayan sahte kabadayı cümleleri kurarak gerçekleştiremeyiz. Yapmamız gereken bütün okul türlerinde müfredatı kodlama, bilişim teknolojileri, yazılım, siber güvenlik, biyokimya, genetik konulu derslerle donatmak olmalıdır. Yapay zekâya odaklanmak olmalıdır. Bütçemizi yoğun olarak bu alanlara sarf etmeli, Ar-Ge bütçemizi olabildiğince bilim ve teknoloji lehinde büyütmeliyiz” diye konuştu.



“Okuyanlardan korkuyorsunuz!!”

ALES sorularının çalındığını hatırlatan Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2005 ile 2013 yılları arasında yapılan ALES denilen, öğretim üyelerinin belirlendiği sınavlarda soruların çalındığı ortaya çıktı. ‘Ne istediniz de vermedik?’ demiştiniz. Görüyoruz ki, sadece öğretim üyelerinin belirlendiği sınavların sorularını değil, bu ülkenin aydınlık gençlerinin geleceğini, umutlarını ve hatta veballerini onlara vermişsiniz. Önce bilime inanmanız gerekiyor. Ama siz bilimden, okuyandan korkuyorsunuz. Bakın hemşerim, Kayseri Milletvekili Sayın Taner Yıldız, ‘Okuma oranı yükseldikçe oy oranımız düşüyor’ diyor. İşte YÖK’e atadığınız Profesör, ‘Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede’ diyor. Bir öğretim üyeniz ‘Deve sidiği şifadır’ diyor. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Man kafalar soruları çaldırdı, man kafalar da kurumlara yerleşti. Olan fakir fukaranın çocuklarına oldu. Ha bu arada Man deyince bizim aklımıza çocuklarının düğününde takılan takılarla zengin olan siyasetçiler, onların akrabaları geliyor. Man adası deyince sizin aklınıza Man Kafa geliyorsa, hemen söyleyeyim. Bizim oralarda sürekli kandırılanlara, aldatılanlara Man Kafa denir”

Kurum Haberi

