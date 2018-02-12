MARAŞ DEĞİL KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı için 12 Şubat’ın ne demek olduğunu anlatan ve bugünün her yıl büyük bir gururla, coşkuyla ve sevinçle kutlandığını belirten Kavak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“ 12 Şubat demek; kurtuluş, gurur, var oluş, bağımsızlık ve özgürlük, Türk'ün namusuna uzanan elin kırılması, kalesinde bayrağın yeniden dalgalanması, minaresinde ezan sesinin çınlaması, Türk Milletinin yeniden kükremesi Kara kıştan bahara yaza geçiş demek. 98 yıl önce bu topraklarda verilen kavga sadece Maraşlının kavgası değil bütün bir Türk Milletinin var oluş kavgasıdır aslında. Maraşlının mücadelesi düzenli Fransız ordusuna ve onun topuna, tüfeğine ve mitralyözüne karşı 21 Ocak 1920 'de başlayan ve 22 gün 22 gece aralıksız ve amansız bir şekilde verilen bir var oluş mücadelesinin hikâyesidir.
Sütçü İmam'ın ‘Durun bire densizler. Yaptıklarınız yetti artık. Bugün namus günüdür.’ deyip silahını ateşleyerek, Türk'ün namusuna uzanan eli kırmasının, ‘Kalesinde bayrağı dalgalanmayan ülkede cuma namazı kılınmaz’ diyerek, halkı Fransızlara karşı harekete geçiren Rıdvan Hoca'nın, ‘Alem-i İslam'a Hitap’ beyannamesini yazarak şehrin muhtelif yerlerine dağıttırarak. Halkı bayrağın indirilmesine tepki göstermeye davet eden Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in, Aslanbey başkanlığında kurduğu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile her mahallede çeteler kurarak verdiği amansız savaşın, Şeyh Ali Sezailerin, Şehit Zeki Karakızların, Şehit Evliya Efendilerin, Muallim Hayrullahların, Senem Ayşelerin, Şehit Yusuf Çavuşların, Mıllış Nurilerin, Rafet Hocaların ve ‘Maraş bize mezar olmadan düşmana Gülizar olmaz’ diyen kahramanların, ‘Bu din bahsidir, ben kardeşlerimin bağrına tokmak vurmam’ diyen Abdal Halil Ağa'nın mücadelesidir bu mücadele. 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün ve gece süren bir mücadelede Maraşlı 7 den 70'e silaha sarılarak tek yürek tek bilek halinde bütün mevcudiyetini ortaya koyar. Sonunda kendisini yok etmek isteyen düşmanı yerli işbirlikçileri ile birlikte mağlup eder büyük bir zafere imzasını atar. Bu uğurda pek çok evladını şehit verir. Maraş'ın düşman istilasından kurtulması Türk Kurtuluş Savaşının da ilk hareketini teşkil eder. İşte 12 Şubat'ları bu yüzden bir başka kutlar Maraşlı.
Şu anda yazıyı okurken bir ah çekerek içinizden ‘Nerede eski 12 Şubatlar, nerede eski çete bayramları ?’ dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında bu hasleti, bu özlemi bende duyuyorum. Hatta bu duyguyu çok derinden hissediyorum. Günler, haftalar öncesinden hazırlanılırdı bayrama. Her mahallede ayrı bir telaş olurdu. Her mahallenin çeteleri de ayrı bir hazırlık yaparlardı. Adeta bayram için mahallelerde yarış yapılırdı. 11 Şubat akşamı Kıbrıs Meydanında yapılan muhteşem etkinliklerle bayramın provası yapılırdı. 12 Şubat Bayram günü evlerin balkonları, damları, dükkânların üstleri adeta birer tribün olurdu bayramı izlemeye gelenler için. Köylerden gelenler, il dışından bayrama gelenler, hele hele Ankara'da, İstanbul' da yaşayan ve bayram için Kahramanmaraş' a gelenler ayrı bir haz yaşarlardı. Bayram törenleri başlayınca çetelerinde şovları başlardı sanki. Sıra sıra mahalleler ve çeteler büyük bir gurur ve heyecanla geçerlerdi izleyenlerin önünden. Şehirdeki bütün esnaflar, kuruluşlar, kamu kurumları arabaları ile iştirak ederleri törenlere. Sembolize edilen Sütçü İmam Olayı, Bayrak Olayı ayrı bir heyecan yaşatırdı izleyenlere. Şimdi içinizden "Ah eski 12 Şubatlar" diyorsunuz eminim ki.
Kahramanmaraşlı 12 Şubat'a giden süreçte gösterdiği kahramanlıkla ve bu kahramanlığın tescili olan Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile haklı olarak gurur duymakta ve övünmektedir.
Ayrıca unutmamak gerekir ki;
Kahramanmaraşlı edelerin Sütçü İmam'ın torunları, Abdal Halil Ağa'nın torunları bu aziz Kahramanmaraş halkı hala o ruha sahip olduklarını 15 Temmuz'da tüm Türkiye'ye ispatlamıştır.
Tarih boyunca özgürlük duygusuyla devletler kurmuş olan Türk halkının en büyük yapı taşlarından biri olan Kahramanmaraş, övmeyle bitmeyecek, sevmeyle tükenmeyecek, mübarek bir şehirdir. Biz bu şehrin kıymetini bilerek gelecek nesillere bunu aktarmamız bizim en büyük borcumuzdur.
Bu vesile ile tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimin Kurtuluş Bayramını kutluyor, başta Kurtuluş Savaşımızın lideri Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza ve şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi ise minnet duygularımızla yâd ediyoruz. 12 Şubat ve kurtuluş ruhumuz daim olsun. Allah bu millete bir daha 12 Şubatlar yaşatmasın."
(Kayseri Gündem)
“ 12 Şubat demek; kurtuluş, gurur, var oluş, bağımsızlık ve özgürlük, Türk'ün namusuna uzanan elin kırılması, kalesinde bayrağın yeniden dalgalanması, minaresinde ezan sesinin çınlaması, Türk Milletinin yeniden kükremesi Kara kıştan bahara yaza geçiş demek. 98 yıl önce bu topraklarda verilen kavga sadece Maraşlının kavgası değil bütün bir Türk Milletinin var oluş kavgasıdır aslında. Maraşlının mücadelesi düzenli Fransız ordusuna ve onun topuna, tüfeğine ve mitralyözüne karşı 21 Ocak 1920 'de başlayan ve 22 gün 22 gece aralıksız ve amansız bir şekilde verilen bir var oluş mücadelesinin hikâyesidir.
Sütçü İmam'ın ‘Durun bire densizler. Yaptıklarınız yetti artık. Bugün namus günüdür.’ deyip silahını ateşleyerek, Türk'ün namusuna uzanan eli kırmasının, ‘Kalesinde bayrağı dalgalanmayan ülkede cuma namazı kılınmaz’ diyerek, halkı Fransızlara karşı harekete geçiren Rıdvan Hoca'nın, ‘Alem-i İslam'a Hitap’ beyannamesini yazarak şehrin muhtelif yerlerine dağıttırarak. Halkı bayrağın indirilmesine tepki göstermeye davet eden Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in, Aslanbey başkanlığında kurduğu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile her mahallede çeteler kurarak verdiği amansız savaşın, Şeyh Ali Sezailerin, Şehit Zeki Karakızların, Şehit Evliya Efendilerin, Muallim Hayrullahların, Senem Ayşelerin, Şehit Yusuf Çavuşların, Mıllış Nurilerin, Rafet Hocaların ve ‘Maraş bize mezar olmadan düşmana Gülizar olmaz’ diyen kahramanların, ‘Bu din bahsidir, ben kardeşlerimin bağrına tokmak vurmam’ diyen Abdal Halil Ağa'nın mücadelesidir bu mücadele. 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün ve gece süren bir mücadelede Maraşlı 7 den 70'e silaha sarılarak tek yürek tek bilek halinde bütün mevcudiyetini ortaya koyar. Sonunda kendisini yok etmek isteyen düşmanı yerli işbirlikçileri ile birlikte mağlup eder büyük bir zafere imzasını atar. Bu uğurda pek çok evladını şehit verir. Maraş'ın düşman istilasından kurtulması Türk Kurtuluş Savaşının da ilk hareketini teşkil eder. İşte 12 Şubat'ları bu yüzden bir başka kutlar Maraşlı.
Şu anda yazıyı okurken bir ah çekerek içinizden ‘Nerede eski 12 Şubatlar, nerede eski çete bayramları ?’ dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında bu hasleti, bu özlemi bende duyuyorum. Hatta bu duyguyu çok derinden hissediyorum. Günler, haftalar öncesinden hazırlanılırdı bayrama. Her mahallede ayrı bir telaş olurdu. Her mahallenin çeteleri de ayrı bir hazırlık yaparlardı. Adeta bayram için mahallelerde yarış yapılırdı. 11 Şubat akşamı Kıbrıs Meydanında yapılan muhteşem etkinliklerle bayramın provası yapılırdı. 12 Şubat Bayram günü evlerin balkonları, damları, dükkânların üstleri adeta birer tribün olurdu bayramı izlemeye gelenler için. Köylerden gelenler, il dışından bayrama gelenler, hele hele Ankara'da, İstanbul' da yaşayan ve bayram için Kahramanmaraş' a gelenler ayrı bir haz yaşarlardı. Bayram törenleri başlayınca çetelerinde şovları başlardı sanki. Sıra sıra mahalleler ve çeteler büyük bir gurur ve heyecanla geçerlerdi izleyenlerin önünden. Şehirdeki bütün esnaflar, kuruluşlar, kamu kurumları arabaları ile iştirak ederleri törenlere. Sembolize edilen Sütçü İmam Olayı, Bayrak Olayı ayrı bir heyecan yaşatırdı izleyenlere. Şimdi içinizden "Ah eski 12 Şubatlar" diyorsunuz eminim ki.
Kahramanmaraşlı 12 Şubat'a giden süreçte gösterdiği kahramanlıkla ve bu kahramanlığın tescili olan Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile haklı olarak gurur duymakta ve övünmektedir.
Ayrıca unutmamak gerekir ki;
Kahramanmaraşlı edelerin Sütçü İmam'ın torunları, Abdal Halil Ağa'nın torunları bu aziz Kahramanmaraş halkı hala o ruha sahip olduklarını 15 Temmuz'da tüm Türkiye'ye ispatlamıştır.
Tarih boyunca özgürlük duygusuyla devletler kurmuş olan Türk halkının en büyük yapı taşlarından biri olan Kahramanmaraş, övmeyle bitmeyecek, sevmeyle tükenmeyecek, mübarek bir şehirdir. Biz bu şehrin kıymetini bilerek gelecek nesillere bunu aktarmamız bizim en büyük borcumuzdur.
Bu vesile ile tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimin Kurtuluş Bayramını kutluyor, başta Kurtuluş Savaşımızın lideri Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza ve şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi ise minnet duygularımızla yâd ediyoruz. 12 Şubat ve kurtuluş ruhumuz daim olsun. Allah bu millete bir daha 12 Şubatlar yaşatmasın."
(Kayseri Gündem)