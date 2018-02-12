MARAŞ DEĞİL KAHRAMANMARAŞ

Sadullah Kavak’tan 12 Şubat mesajı; Kahramanmaraş'ın önemli siyasilerinden Sadullah Kavak, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kavak "Allah bu millete bir daha 12 Şubatlar yaşatmasın." dedi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:26