“Marketlerde yabancı menşeili ürünlere, yerli malı etiketi koyulması konusunun üzerinde duracağız” Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Yerli Malı Haftası ile yapılan basın açıklamasında konuşan İl Kadın Kolları Tanıtma Başkanı Betül Tutak, “Okul kutlamasından öteye gidemeyen bu haftanın tam adı ‘Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftasıdır’” dedi.

24 Aralık 2019 Salı 12:37