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Mart ayında 2.043 konut satıldı

Kayseri’ de 2018 Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına ( 2 bin 696 konut) göre yüzde 24,22 azalırken,  bir önceki aya ( bin 949) göre ise yüzde 4,82 artarak 2 bin 43 oldu. 

Mart ayında 2.043 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 67,5 ( 1379 konut), ilk satışların payı ise yüzde 32,5 (  664 konut) oldu.  

     

Türkiye genelinde ise konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında  azalarak 110 bin 905 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin  714 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya  sahip oldu. 
Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 269 konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile Ankara, 6 787 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 36 konut ile Bayburt oldu.     
 Kurum Haberi 

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