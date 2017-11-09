“Marzinc’ler kapatılmalı”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin başta Karabük’teki Marzinc Marmara Geri kazanım Sanayi olmak üzere çevreye zehirli atık yaydıkları gerekçesiyle Kayseri Çinkom, İskenderun ve İzmir Aliağa’daki tesislerin kapatılması yönündeki serzenişi sürüyor.

Başkan Vergili Karabük’te düzenlediği basın toplantısı ile kararlılıkla konunun üzerine gitmeye devam edeceğini söyledi.

Kardemir’in 2018 yılı sonuna kadar çevre ile ilgili yatırımlarını bitireceğini, Marzinc’in ise verdikleri sözlerinin tatmin edici olmadığını ifade eden Başkan Vergili; “2018 yılı sonunda Kardemir’in hiçbir ünitesinden çevre ile ilgili bir sorunun yaşanmayacağı taahhüdünü aldık’’ dedi.









Vergili; “Kardemir, bir dosya halinde rapor hazırlayarak yapacağı çalışmaları bana aktardı. Benim açıklamalarımdan sonra Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Yolbulan bey ve Genel Müdür Ercüment Ünal bey yapılacak çalışmaları tek tek anlattılar. 2018 yılı sonuna kadar çevre ile ilgili tüm yatırımlarını bitireceklerini söylediler. Ben bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Kardemir böyle bir çalışma yaparken, Marzinc yönetimi de beni ziyaret etti. Üç cümle ile nasıl bir çalışma yapacaklarını anlattılar. Bir yıl içinde gerekli yatırımları tamamlayacaklarını söylediler. Bu açıklamaları hiçbir şeklide tatmin edici değildi. Bu işleri takip etmek Belediye’nin görevi değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevidir. Marzinc firması hala aynı şartlarda çalışmaya devam ediyor. Hala TÜBİTAK’tan rapor bekleniyor. TÜBİTAK’ın 2014 yılında bu konu ile ilgili yaptığı analiz raporunda her şeyi açıkça belirtilmiş. Ona rağmen Marzinc herhangi bir çalışma yapmamış. Karabük’le birlikte Kayseri, Payas ve İzmir Aliağa’da aynı tehlike ile karşı karşıya. Bu firmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED raporu almak için sundukları yazılarda, atık maddeyi yol malzemesi olarak, çimento hammaddesi olarak değerlendireceklerini yazmışlar. Bu tür işletmelerden çıkan atıklar tehlikeli (zehirli) atıklardır. Bu atıklardan ne çimento olur, ne yol malzemesi olur. Bu atıklardan yol malzemesi yapıp yola dökerseniz, insanları zehirlersiniz. Bunları kamyonlara doldurup bertaraf edemezsiniz. Bertaraf tesislerinde bertaraf edilecek atıklar değiller. Bu atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması gerekir. Kısacası böyle yumuşak geçişlerle bu işler olmaz. Sürecin hızlandırılması gerekir. Marzinc gibi fabrikaların Türkiye ekonomisine büyük faydası var ama bu tür işletmelerin belirlenen mevzuat çerçevesinde çalışması gerekir. Bu işletme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hiç konu uzatılmadan, en kısa sürede kapatılmalıdır. Tüm düzenlemelerini yapsın, önlemlerini alsın mevzuata uygun duruma gelsin o zaman çalışmasına izin verilsin” dedi.

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