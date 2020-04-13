MASKE DEĞİL GÖZBANDI KURNAZLIĞI! Dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden Koronavirüs salgınında, salgın çerçevesinde alınan tedbirlerden birisi olan maske kullanımında devlet, maske satışını yasaklamıştı. Buna rağmen piyasada ‘siyah maske’ olarak tanınan ve kısa süre önce satışı devam eden bu maske de yasaktan sonra satılmamaya başlamıştı. Ancak sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerde bu maskenin ambalaj ve tanıtım yazıları değiştirilerek göz bandı olarak satılmaya devam edildiği ortaya çıktı!

13 Nisan 2020 Pazartesi 09:16