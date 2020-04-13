MASKE DEĞİL GÖZBANDI KURNAZLIĞI!
Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıkça ilan edilen maske satışlarının yasaklandığına dair kural farkı yöntemler izlenerek çiğnenmeye ve haksız kazanç sağlanmaya çalışılıyor! Son zamanlarda maskelerin farklı kanallardan ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanması ve gönüllü maske üretimlerinin bile olmasına rağmen kimi kurnaz satıcılar, kamuoyunda ‘siyah maske’ olan bilinen ürününün tanıtım yazılarını ve ambalajlarını değiştirerek göz bandı söylemiyle satmaya başladıkları ortaya çıktı! Böylece internet ortamında dolaşan reklam görselinde maskenin, göz bandı olarak tanıtıldığı, tıbbi olarak kullanılmaması gerektiği bilgileri yer alsa da, daha önce satışı süren siyah maskelerden olduğu açık ve net olarak görülüyor. Bu durumu gören bazı tüketiciler durumu eleştirirken, “He zamanki kullanılan ve daha önce satılan maskeyi göz bandı diye satmaya çalışıyorlar. Devletimiz müsaade etmiyor satışlara ve ücretsiz dağıtıyor. Böyle kurnazlıklarla ne amaçlanıyor bilmiyoruz ama bu zeka ve kurnazlığı başka alanlarda kullansak memleket için daha faydalı şeyler üretirdik” yorumunda bulundu. Bu durum karşısında vatandaşların fırsatçılara kanmamaları ve maske satılmadığını unutmamaları bekleniyor.
Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıkça ilan edilen maske satışlarının yasaklandığına dair kural farkı yöntemler izlenerek çiğnenmeye ve haksız kazanç sağlanmaya çalışılıyor! Son zamanlarda maskelerin farklı kanallardan ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanması ve gönüllü maske üretimlerinin bile olmasına rağmen kimi kurnaz satıcılar, kamuoyunda ‘siyah maske’ olan bilinen ürününün tanıtım yazılarını ve ambalajlarını değiştirerek göz bandı söylemiyle satmaya başladıkları ortaya çıktı! Böylece internet ortamında dolaşan reklam görselinde maskenin, göz bandı olarak tanıtıldığı, tıbbi olarak kullanılmaması gerektiği bilgileri yer alsa da, daha önce satışı süren siyah maskelerden olduğu açık ve net olarak görülüyor. Bu durumu gören bazı tüketiciler durumu eleştirirken, “He zamanki kullanılan ve daha önce satılan maskeyi göz bandı diye satmaya çalışıyorlar. Devletimiz müsaade etmiyor satışlara ve ücretsiz dağıtıyor. Böyle kurnazlıklarla ne amaçlanıyor bilmiyoruz ama bu zeka ve kurnazlığı başka alanlarda kullansak memleket için daha faydalı şeyler üretirdik” yorumunda bulundu. Bu durum karşısında vatandaşların fırsatçılara kanmamaları ve maske satılmadığını unutmamaları bekleniyor.
Özel Haber: Ekrem Nazlı