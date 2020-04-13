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MASKE DEĞİL GÖZBANDI KURNAZLIĞI!

Dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden Koronavirüs salgınında, salgın çerçevesinde alınan tedbirlerden birisi olan maske kullanımında devlet, maske satışını yasaklamıştı. Buna rağmen piyasada ‘siyah maske’ olarak tanınan ve kısa süre önce satışı devam eden bu maske de yasaktan sonra satılmamaya başlamıştı. Ancak sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerde bu maskenin ambalaj ve tanıtım yazıları değiştirilerek göz bandı olarak satılmaya devam edildiği ortaya çıktı!

MASKE DEĞİL GÖZBANDI KURNAZLIĞI!
MASKE DEĞİL GÖZBANDI KURNAZLIĞI!

Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıkça ilan edilen maske satışlarının yasaklandığına dair kural farkı yöntemler izlenerek çiğnenmeye ve haksız kazanç sağlanmaya çalışılıyor! Son zamanlarda maskelerin farklı kanallardan ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanması ve gönüllü maske üretimlerinin bile olmasına rağmen kimi kurnaz satıcılar, kamuoyunda ‘siyah maske’ olan bilinen ürününün tanıtım yazılarını ve ambalajlarını değiştirerek göz bandı söylemiyle satmaya başladıkları ortaya çıktı! Böylece internet ortamında dolaşan reklam görselinde maskenin, göz bandı olarak tanıtıldığı, tıbbi olarak kullanılmaması gerektiği bilgileri yer alsa da, daha önce satışı süren siyah maskelerden olduğu açık ve net olarak görülüyor. Bu durumu gören bazı tüketiciler durumu eleştirirken, “He zamanki kullanılan ve daha önce satılan maskeyi göz bandı diye satmaya çalışıyorlar. Devletimiz müsaade etmiyor satışlara ve ücretsiz dağıtıyor. Böyle kurnazlıklarla ne amaçlanıyor bilmiyoruz ama bu zeka ve kurnazlığı başka alanlarda kullansak memleket için daha faydalı şeyler üretirdik” yorumunda bulundu. Bu durum karşısında vatandaşların fırsatçılara kanmamaları ve maske satılmadığını unutmamaları bekleniyor.
 

Özel Haber: Ekrem Nazlı

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GözbandıMaske SatışıMaskeKoronavirüs
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