Maske ve eldivenleri çöpe atın!

Vatandaşların tedbir amacıyla kullanımını artırdığı maske ve eldivenler kullanıldıktan sonra çöpe atılması mümkünse tıbbi atık kutularına atılması gerektiği vurgulanırken, hala bazı bilinçsiz vatandaşlar kullandıkları maske veya eldivenlerini yerlere atmaya devam ediyor! Salgın döneminde önemli detaylardan biri olan virüsün yayılma durumu, kullanmış maske ve eldivenlerin yerlere atılarak bulaşma olasılığını da etkiliyor!









Bu yüzden maske ve eldivenler kullanıldıktan sonra atılacaksa çöpe veya tıbbi atık kutularına atılması tavsiye ediliyor. Bu kapsamda Melikgazi Belediyesi’nin şehir merkezi ve civarında yerleştirdiği tıbbi atık kutuları bu amaçla kullanılması için kuruldu. Ancak bazı bilinçsiz vatandaşlar maske ve eldivenlerini bu tür kutulara veya çöplere atmak yerine yerlere atması tepki çekiyor ve sağlığı tehdit ediyor. Dolayısıyla maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra çöplere atılması noktasında vatandaşlardan duyarlılık bekleniyor.





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