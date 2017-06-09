Mavi Marmara ailelerinin tazminatı ne olacak?

Dün akşam saatlerinde sosyal medyanın gündemine Mavi Marmara düştü.



Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine ödenmesi gereken tazminatın Maliye Bakanlığı tarafından fazla bulunarak, mahkemeye taşındığı iddiası tepkilere neden oldu.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara yardım gemisi uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından basılarak 9 vatandaşımız şehit edilmişti.



Olayın ardından, Türkiye-İsrail ilişkileri askıya alınmış, şehit aileleri İsraile'e karşı ceza ve tazminat davası açmışlardı.



Fakat 2016 yılında Türkiye ile İsrail tekrar diplomatik ilişkileri sürdürebilmek için anlaşmaya varınca, Mavi Marmara davaları da düşürülmüş ve tazminat bedelleri de 30 Eylül 2016 tarihinde İsrail tarafından Adalet Bakanlığı'nın hesabına yatırılmıştı.



MALİYE BAKANLIĞI MİKTARI FAZLA BULDU İDDİASI

İddialara ve sosyal medyaya düşen sava dilekçelerine göre Maliye Bakanlığı şehit ailelerine ödenmesi için İsrail tarafından yatırılan miktarı fazla buldu ve İsrail'in kabul ederek, şehit ailelerine ödenmesi için yatırılan miktarın düşürülmesi için karşı dava açtı!



Av. Funda Yıldız imzası ile Maliye Bakanlığı tarafından verildiği iddia edilen ve sosyal medyada elden ele dolaşan dilekçenin 9 maddesinde ise Mavi Marmara'ya binenler için adeta "tehlikeli durumu bilerek bindiler" gibisinden suçlar nitelikte iddialar yer alıyor.



Maliye Bakanlığı tarafından iddialara ilişkin bir açıklama ise henüz gelmedi.



ŞEHİT AİLELERİNİN AVUKATI

Konuyla ilgili görüştüğümüz şehit ve gazi ailelerinin avukatı Cihat Gökdemir ise, "Türkiye, İsrail ile şehit aileleri arasında devam eden bu davaya ya müdahil olmayacaktı, ya da bu şekilde sebepsiz zenginleşme iddiası ile adlandıramadığımız bir talepte bulunmayacaklardı. Maliye Bakanlığı'nın bu dilekçesi ne Türkiye Kamuoyunun, ne de şahit ailelerinin kabul edebileceği bir şey değil" dedi.



ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER TEPKİLİ

Olay sosyal medyanın gündemine düştüğü andan itibaren Mavi Marmara ve 15 Temmuz şehit aileleri ve 15 Temmuz gazileri de tepkilerini gösteren paylaşımlarda bulundular.



MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuyla ilgili gözler şimdi Maliye Bakanlığında. Türkiye kamuoyu bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçerken, ortaya atılan ve kamuoyuun bir açıklama beklediği bu iddiaları için Maliye Bakanlığı'nın açıklama yapıp yapmayacağı, nasıl bir cevap vereceği ve iddiaların doğruluğu merak konusu.