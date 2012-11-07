Mavi Marmara Davasına Destek

Kayseri Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına Mazlumder Kayseri Şubesi ve Milli Türk Talebe Birliği üyeleri katıldı. Mazlumder Kayseri Şubesi Başkan Vekili Ahmet Taş yaptığı açıklamada, “Katiller mutlaka hesap vermeli” dedi.

Taş, “31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail işgali altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve içinde 37 ülkeden 490 insan hakları aktivistinin bulunduğu Mavi Marmara Yardım Gemisi’ne uluslararası sularda sabaha karşı silahlı baskın yaparak 9 Türk vatandaşının şehit edilmesine, onlarca insan hakları aktivistinin yaralanmasına ve mağdur edilmesine sebep olan sanıkların Türkiye mahkemelerinde yargılanmalarına bugün saat 09.30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde başlandı” ifadelerinde bulundu.

Mavi Marmara Davası’nın destekçisi olduklarını ifade eden Taş, “Mazlumder olarak bugün İstanbul’da başlayan duruşmada avukatlarımızla birlikte İsrailli katillerin yargılanması için Mavi Marmara yolcularının yanında olup, onlara her türlü savunma ve moral desteği veriyoruz. Beklentimiz adaletin tecelli etmesi, insanlık katili İsrailli katillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıdır. Bugün vesilesiyle Mavi Marmara şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılara ve gazilere geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Grup, açıklamanın ardından adliye önünden ayrıldı.