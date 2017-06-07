Mavi Marmara gazisi Van’da vefat etti

Siyonist rejimin 31 Mayıs 2010 tarihinde 10 Müslümanın şehit olduğu Mavi Marmara baskınında kolundan yaralanan gazeteci-yazar Abdulhalim Almalı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Evli ve 7 çocuk babası olan Almalı'ya 2017 yılının Ocak ayında pankreas kanseri teşhisi konulmuştu. Almalı'nın, önceki gece saatlerinde Van'daki evinde vefat ettiği öğrenildi.

Almalı (59), yakınları ve sevenlerinin katılımıyla ebediyete uğurlandı. Almalı'nın cenazesi Şabaniye Caddesi üzerinde bulunan İlhan Tekin Camii'nde öğle namazını müteakiben kaldırılıp, Şabaniye Mezarlığı'na defnedildi.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali İbrahim Taşyapan, HÜDA PAR GİK Üyesi M. Mehdi Oğuz, HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Saygın, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Almalı'nın sevenleri ve yakınları katıldı.

31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkanlar arasında olan aktivist Almalı, baskın sırasında İsrail askerleri tarafından kolundan yaralanmıştı. Almalı yaralı olmasına rağmen, Siyonistlerin tedavi teklifini reddetmiş, Türkiye'ye gelinceye kadar yaralı koluna dokundurtmamıştı.







Tazminatı reddetmişti

Almalı, İsrail'in Siyonist bir rejim olduğunu ve dolayısıyla bir Müslümanın Siyonist rejime güvenmesinin doğru olmayacağını belirtiyordu.

İsrail tarafından verilen tazminatı da reddeden Almalı, yola çıkarken kendilerine para verilsin gibi hesaplarının olmadığını, İsrail'in yaralanması nedeniyle ödeyeceği paralardansa bu ülkenin cezalandırılarak verilecek bir TL'ye razı olacağını söylüyordu.

(İLKHA)