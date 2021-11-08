MAZLUMDER'DEN İNSAN HAKLARI OKULU

MAZLUMDER Kayseri Şubesi İnsan Hakları Okulu seminerlerini başlattı.



Kasım ayının başından itibaren başlayıp 8 hafta boyunca 8 ayrı konunun işleneceği insan hakları okulunun ilk hafta konusu Hak, adalet ve meşruiyet, konuşmacı ise MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Avukat Sena Özdemir idi.



Soru ve cevaplarla birlikte 1 saatten fazla süren seminerde Avukat Sena Özdemir farklı toplumların, dini hükümlerin ve Türkiye hukuk sisteminin bakış açılarından örnekler vererek hak, adalet ve meşruiyet kavramlarına detaylı açıklamalar getirdi.



Güzel bir sunum eşliğinde yapılan program sırasında ve sonunda katılımcılar anlatılan konu ile ilgili sorular sordular, katkılarda bulundular.



Oldukça verimli geçen, sunuculuğunu MAZLUMDER Kayseri Şube yönetim kurulu üyesi Adnan Evsen’in yaptığı programın sonunda insan hakları okulunun 2 ay boyunca devam edeceği gelecek hafta konusunun İklim değişikliği ve insan haklarına etkisi, konuşmacının da jeoloji mühendisi Adnan Evsen olduğu bildirildi.

