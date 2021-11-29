MAZLUMDER İNSAN HAKLARI OKULU DEVAM EDİYOR



MAZLUMDER’in kasım ayı başında başlayan ve 8 hafta sürecek olan insan hakları okul seminerleri 4. haftada da devam etti.



Uğur Dursun sunumunda Kur'an-ı Kerim'de adalet anlayışı, bunun hayata aktarılması ve bugünkü dünyada insanların adalet anlayışını hayatlarından çıkarması konusuna dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'de birçok sure ve ayet de Allah'ın insanlara adaleti ayakta tutun, adaletle hükmedin, adil şahitler olun diye emirler buyurduğunu bildiren Dursun, toplum ve devlet hayatında adaletin uygulanması ve korunmasının vazgeçilmez unsurları olduğunu bildirdi.



Bir saati aşan sunumunda Dursun, Bosna Hersek'in kurucu lideri mütefekkir Aliya İzzetbegoviç için zor şartlarda da olsa insanların adaletle yaşayanlar olmasını tavsiye ettiğini, zulme uğrasa da insanların merhametle ve adaletle hareket eden şahsiyetler olması gerektiğini bildirdiğini söyledi. Adaletsiz ve zalimlere benzemenin asla doğru olmadığının Aliya tarafından bildirildiğini söyleyen Dursun, zulüm gören Boşnaklara daima adaleti, devlet ve toplum hayatında adalet ve merhametten ayrılmamayı tavsiye ettiğini bildirdi.



Yoğun bir katılımcı grubun takip ettiği programın sonunda Dursun, sorulan sorulara da içtenlikle cevap verdi katılımcılara teşekkür etti.

