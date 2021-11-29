Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kayseri haber Haber Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Asri Mezarlık Polis Şehitliği haberler

MAZLUMDER İNSAN HAKLARI OKULU DEVAM EDİYOR

İslam dininde Adalet ve Aliya İzzetbegoviç konusunun anlatıldığı seminerin sunucusu Mazlumder şube yönetim kurulu üyesi Uğur Dursun oldu.

MAZLUMDER İNSAN HAKLARI OKULU DEVAM EDİYOR

 
   MAZLUMDER’in kasım ayı başında başlayan ve 8 hafta sürecek olan insan hakları okul seminerleri 4. haftada da devam etti.
 
 Uğur Dursun sunumunda Kur'an-ı Kerim'de adalet anlayışı, bunun hayata aktarılması ve bugünkü dünyada insanların adalet anlayışını hayatlarından çıkarması konusuna dikkat çekti. Kur'an-ı Kerim'de birçok sure ve ayet de Allah'ın insanlara adaleti ayakta tutun, adaletle hükmedin, adil şahitler olun diye emirler buyurduğunu bildiren Dursun, toplum ve devlet hayatında adaletin uygulanması ve korunmasının vazgeçilmez unsurları olduğunu bildirdi.
 
Bir saati aşan sunumunda Dursun, Bosna Hersek'in kurucu lideri mütefekkir Aliya İzzetbegoviç için zor şartlarda da olsa insanların adaletle yaşayanlar olmasını tavsiye ettiğini, zulme uğrasa da insanların merhametle ve adaletle hareket eden şahsiyetler olması gerektiğini bildirdiğini söyledi. Adaletsiz ve zalimlere benzemenin asla doğru olmadığının Aliya tarafından bildirildiğini söyleyen Dursun, zulüm gören Boşnaklara daima adaleti, devlet ve toplum hayatında adalet ve merhametten ayrılmamayı tavsiye ettiğini bildirdi.
 
Yoğun bir katılımcı grubun takip ettiği programın sonunda Dursun, sorulan sorulara da içtenlikle cevap verdi katılımcılara teşekkür etti.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
MazlumderAliye IzzetbegovicKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.