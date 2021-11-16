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MAZLUMDER NİKAH ÜCRETİ AYRIMCILIĞINI DİLE GETİRDİ

Mazlumder Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Avukat Sena Özdemir, Bolu Belediyesi'nin, nikah kıydırmak isteyen yabancı uyruklulardan talep etmiş olduğu astronomik nikah ücretini dile getirerek bu yanlıştan dönülmesini istedi.

MAZLUMDER NİKAH ÜCRETİ AYRIMCILIĞINI DİLE GETİRDİ

Avukat Sena Özdemir, yaptığı basın açıklamasında şunları dile getirdi:

'Siyasi kaygılarla ilinde ikamet eden sığınmacılara karşı adaletsiz, hukuk dışı, ırkçı ve ayrılıkçı tavırlar sergilemesiyle tanınan Bolu Belediye Başkanı tarafından bir hukuk ve vicdan dışı uygulamaya daha imza atılmıştır.
 
Daha önceki uygulamaları ile sığınmacı ve mültecilere su hizmetini 10 kat pahalıya götürerek en temel insan haklarını ihlal eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların evlenmek için ödeyecekleri nikah ücretinin 100 bin liraya çıkarılması konusunda Belediye Meclisine teklif sunacaklarını kamuoyuna duyurmuştur.
 
Yerli vatandaşlarımıza Bolu Belediyesi tarafından 5000 TL’ye yapılan nikah hizmetinin yabancı uyrukluya 20 kat fazla olan 100.000 TL gibi bir ücrete yapılacak olması, bu durumdan doğabilecek mağduriyetler konusunda endişe vericidir. Yüksek nikah hizmeti zannedilenin aksine kente yerleşimin önünü kesmeyecek; aksine ülkemizin dokümantasyon, arşiv ve kimlik bilgileri sisteminde açığa sebep olacak şekilde yabancıların gayri resmi evliliklerinin, resmiyete işlenmeyen çocukların varlığına sebep olacak; bu durum da hem ülkemizdeki sığınmacılar hem de ülkemiz açısından olumsuz sonuçlar doğuracak niteliktedir.
 
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak!
Bolu Belediyesinin Uluslararası hukuku, iç hukukumuzu, ayrımcılık yasağı ilkemizi ve kamu vicdanını ihlal eden ve kamuoyundan büyük tepki alan bu uygulamasını insan hak ve hürriyetleri adına kabul edilemez buluyoruz. Toplum vicdanında yeri olmayan bu uygulamanın yürürlüğe konulmaması, mağdurlar üretmemesi için Bolu Belediye Başkanlığı'nı, Adalet ve İç İşleri Bakanlıklarımızı ülkemizdeki mülteciler ve vatandaşlarımız arasında akılcı, mantıklı ve vicdani politikalar uygulamaya davet ediyoruz.'
 

Kurumsal

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MazlumderKayseri MazlumderNikah ücreti
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