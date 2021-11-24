MAZLUMDER SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

3. haftaya giren seminerlerde haftanın konusu “İnsan haklarını korumada arabuluculuk ve tahkim” konuşmacı ise MAZLUMDER üyesi Avukat Abdullah Kaya idi



Avukat Abdullah Kaya, 1 saatten fazla süren ve yoğun bir katılımcı grubun ilgiyle takip ettiği programda arabuluculuk kurumu, arabulucu olma şartları, Tahkim Kurulu ve adaletin sağlanmasında bu kurulların oynadığı rol konusunda detaylı bilgiler verdi.



Arabuluculuğun uzayan yargılamalar ve geciken adalete engel olmak için devlet tarafından oluşturulan bir kurum olduğunu, karar verme süresinin 3 hafta ile sınırlı olduğunu, arabulucudan sonuç alamayan vatandaşların mahkemeye başvurma haklarının saklı kaldığını dile getirdi.



Arabuluculuk ve tahkim kurullarının devreye konması ile mahkemelerinde dava yükünün önemli ölçüde azaldığını, geciken adalet ve bundan doğan ekonomik zararların önemli ölçüde önüne geçildiğini dile getirdi. Avukat Kaya, arabuluculuk ve tahkim kurullarında görev alan hukukçuların ücretlerinin devlet tarafından karşılandığını, bu kurumlara müracaatın yaygınlaşması gerektiğini de dile getirdi. Avukat Kaya, sorulan bir soruya verdiği cevapta yargılamaya getirilen hedef süre uygulamasının geciken adalete engel olmayı hedeflediğini bildirdi.



Avukat Kaya, arabuluculuk ve tahkim kurullarının verimli işletilmesi durumunda toplumda bir hak kaybına dayalı birçok problemin çözülerek hak ihlallerinin engelleneceğini dile getirdi.



MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, beğeni ile takip edilen programa katkısı için Avukat Abdullah Kaya ve katılımcılara teşekkür ettiğini bildirdi, Taş insan hakları okul programlarının 8 hafta boyunca devam edeceğini, program bitiminde katılımcılara katılım belgesi takdim edeceklerini söyledi.

