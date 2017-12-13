MAZLUMDER, ZULMÜN FOTOĞRAFLARINI SERGİLEDİ

MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde devam eden zülüm ve işkenceleri göz önüne sermek için fotoğraf sergisi açıldı.

Kayseri Park AVM’de oluşturulan fotoğraf sergisinin açılışında konuşan MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, "Zalim devletler ve iktidarlar hak, adalet ve eşitlik kavramlarını kendi çıkarları adına kullanıp hesap vermeden zulüm düzenlerini ayakta tutmaya devam ediyor" dedi.







"ABD’nin haksız ve adaletsizce Kudüs’ü İsrail’in başkenti sayması, İsrail’in Filistinlilere zulmü, Myanmar’da ki zalim cunta yönetiminin Arakan Müslümanlarını dünyanın gözü önünde katledip sürgüne göndermesi, Suriye’de Rusya’nın varil bombalarıyla Esad rejimi, DEAŞ ve diğer silahlı grupların mazlumlara saldırıları, Irak, Afganistan ve Müslümanların yaşadığı Afrika’nın bazı ülkelerinde ki insanların sistematik olarak katledilmesi, Yemen’de ki insanlık dışı katliamlar ne yazık ki dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor.” diyen Taş, şunları söyledi:







“Zalim batı devletleri yanında, mezhepsel farklılıkları su istimal ederek yada batının ve kendi çıkarları için İslam ülkelerini dizayn etmeye çalışan başta Suudi Arabistan ve İran ile çevre ülkelerinin İslam coğrafyasında oluşturduğu zulümlerin hesabı da ne yazık ki sorulamıyor. Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi’nde ki VETO hakkı ile, Müslümanların oluşturduğu ülkelerin dışındaki diğer 5 ülke kendi çıkarlarına göre “Güçlünün Hukukunu” oluşturmakta olup dünyadaki adaletsizlik mekanizmasını devam ettirmektedirler. Uluslararası ceza mahkemesi bu devletler ve bunların çıkarları doğrultusunda dünyada işlenen zulümleri görüp güçlülerin hukuksuzluğunu aşamamışlardır. 10 Aralık Günü’nün dünyaya bakan yüzü yanında! Hak, adalet ve özgürlüğün ülkemize bakan yönünü de unutmamak gerekir. “Zulüm kimden gelirse, kime karşı yapılırsa” karşı çıkıp adaletin korunması hayati önem kazanmış bulunmaktadır."

Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan zulümlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi Kayseri Park AVM’de 3. katta sinema karşısında 3 gün süreyle açık kalacak.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ / Metin YİĞİT