Mazlumder’den Doğu Guta saldırılarına tepki

MAZLUMDER dernek binasında düzenlenen basın toplantısında dernek adına konuşan Mustafa Kurban, Doğu Guta’da yapılan katliamların soykırım halini aldığını vurgulayarak, “Suriye’ de 2011’den bu yana halkını katleden Beşar Esed’in rejim askerlerinin 2013 yılından bu yana kuşatma altında tuttuğu başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde tüm dünyanın gözü önünde savunmasız insanlara yönelik asker katliamı devam ediyor. 2013 yılından beri muhaliflerin kontrolünde olup rejim tarafından kuşatma altında tutulan 400 bin masum insanın yaşadığı Doğu Guta’da son günlerde yapılan katliamlar soykırım halini almış bulunuyor. Hava saldırılarında katledilen masumların sayısı 50’ye yakını çocuk olmak üzere 500, ayrıca 1500’den fazla da yaralı bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.



“Abluka kaldırılsın”



Doğu Guta’daki ablukanın bir an önce kaldırılmasını gerektiğini belirten Kurban sözlerine şöyle devam etti:



“Suriye’nin başka yerlerinden bölgeye kuvvet takviyesi yapan zalim Beşar Esed rejiminin bugüne kadar hava saldırılarıyla yaptığı katliamlar yetmiyormuş gibi şimdi de bölgeye karadan toplu bir saldırı başlatarak büyük bir soykırıma imza atmasından endişe ediliyor. MAZLUMDER olarak! Son günlerde yapılan saldırılarda ölen ve yaralananlara yenilerinin eklenmemesini ve bölgede görülen soykırım’ın devam etmemesini ve Doğu Guta’daki ablukanın bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Bu ortamın sağlanması için Türkiye hükümetini, Rusya Federasyonu hükümetini, İslam İşbirliği Teşkilatını, insan hakları örgütlerini ve STK’ları Suriye hükümetini durdurmak için insiyatif almaya davet ediyor, saldırılarda ölen masumlara Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.”



Haber-Fotoğraf: Tuba Köksal





