Mazlumder'den İnsan Hakları Semineri

Her hafta sonu cumartesi günü MAZLUMDER toplantı salonunda yapılacak olan, yılbaşından önce ve sonra 2’şer ay devam edecek seminerlerin ilki 10 Kasım 2012 Cumartesi günü MAZLUMDER toplantı salonunda yapıldı.

Deneyimli avukatlar tarafından verilmeye başlanan seminerlerde hak, hukuk, anayasa, kanunlar, hukukun kaynağı, ödevlerimiz, haklarımızı korumak için vatandaş ve birey olarak yapmamız gerekenler ve bunun gibi konular her hafta bir konu olmak üzere anlatım, soru cevap metodu ile katılımcılara anlatılarak konular hakkında aydınlatıcı bilgiler verilecek.

MAZLUMDER Kayseri şube yöneticileri 2’şer aylık 2 dönem halinde yapılacak seminerlerde devamsızlık yapmayan katılımcılara düzenlenecek törenle sertifika vereceklerini ve kursların arzu eden her vatandaşa açık olduğunu söylediler.