Mazlumder’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Yaş, İstanbul Sözleşmesi’nin kabul yıldönümünde basın açıklaması yaptı.

Taş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, milletimize ve kutsal aile hayatımıza, iktidarı ile muhalefeti ile milletin vekillerinin millet için değil grubu için içinde ne olduğunu sormadan merak etmeden oy vererek bela ettiği İstanbul Sözleşmesi'nin kabul yıldönümüdür.

9 yıl önce milletin meclisine getirilerek oy verilip kabul edilen bazı iktidar partisi milletvekillerinin ne olduğunu bilmeden grubumuzun kararına uyarak oy verdim, şimdi çok pişmanım diye nedamet ve pişmanlığını ilan ettiği İstanbul Sözleşmesi ve ona bağlı olarak çıkarılan 6284 sayılı kanun sebebiyle 9 yıldan bu yana binlerce kutsal aile yuvamız yıkıldı, binlerce kadınımız cinayete kurban gitti, binlerce eş dul, binlerce evladımız da yetim kaldı.

Diyanet İşleri başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ı, Allah'ın haram ettiği eşcinsellik ve zinanın haram ve insan fıtratını bozan fiiller ve hastalıklar olduğunu bildirmesi üzerine ona acımasızca saldıran Ankara ve İzmir Baroları saldırı gerekçelerini İstanbul Sözleşmesi'nin kendilerine tanıdığı yetkilerden alıyorlardı.

9 yıl önce iktidar ve muhalefet milletvekillerinin necip milletimizin en büyük varlığı olan kutsal aile hayatını ortadan kaldırmaya ailenin direği olan eşler arasında ayrım yaparak yuvaların dağılmasına, karı kocanın birbirinin düşmanı ilan edilip kadın cinayetlerinin hızla artmasına, boşanmaların artmasına, yeni evliliklerin olmaması ile 3 çocuk yerine hiç çocuk durumunun ortaya çıkmasına sebep olan bu sözleşme ne yazık ki dünyanın birçok ülkesinde reddedilip anlaşmadan çekinilmesine rağmen ne yazık ki biz de tüm itirazlara rağmen yürürlükte kalmaya ve can yakmaya devam etmektedir.

Bağlı kurumları ile birlikte sayısı 100'ün üzerinde olan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak milletimizin başına bela edilmesinin üzerinden 9 koca yıl geçen, dinimize ananelerimize, kutsal aile yapımıza, Allah'ın verdiği İslam fıtratına vurulan büyük bir darbe olan İstanbul Sözleşmesi ve ona istinaden yürürlüğe konulan 6284 sayılı kanun acilen iptal edilip desteğimiz çekilerek ortadan kaldırılması ve yerine inanç değerlerimize uygun yeni kanunlar konması için Cumhurbaşkanımızı TBMM’yi acilen göreve davet ediyor, İstanbul Sözleşmesine sahip çıkarak vebaline ortak olan kadın derneklerinin de bu pozisyondan uzak kalmalarını belirtiyoruz. Unutmayalım ancak bu yolla 9 yıl önce ortak olunan vebalden kurtulmuş olunur. Milletin tercihi iktidara, icraata yansır.”

Kurumsal