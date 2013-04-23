Mazlumder'den Millet Partisine Ziyaret

Mazlumder Şube Başkanı Ahmet Taş, Başkan Yardımcısı Hacı Yakışıklı ve Kahraman Calasın ile yönetim kurulu üyesi Adnan Evsen’in katıldığı ziyarette Millet Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Çelik ve parti yetkilileri bulundular. Ziyarette ülkenin genel gündemi, Kayseri’nin bakış açısı ve yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Millet Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Çelik, “Mazlumder’in insan hakları alanında Kayseri’de faaliyetlerini takip ediyoruz. Bizim de Mazlumder’in bazı çalışmalarına ve açıklamalarına katıldığımız yönleri olduğu gibi katılmadığımız da olabiliyor. Ancak insan hak ve hürriyetleri alanında topluma yaptığı katkıları takdir ediyoruz. Millet Partisi olarak bizler de ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmelere duyarlı yaklaşarak çözümler üretiyoruz, bunu zaman zaman kamuoyu ile paylaşıyoruz. Mazlumder’in yeni yönetimine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ise dernek faaliyetlerini anlatarak yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Millet Partisi’nin Kayseri’deki birçok toplantıya, organizasyona katıldığını gözlemlediklerini belirten Taş, “Partinin fikirlerini birçok platformda demokratik bir şekilde ve insan hakkına riayet ederek dile getirmesi şehrimiz adına da bir kazanımdır” dedi.