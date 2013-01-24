Mazlumder'den Polis Kanunu Açıklaması

Yakışıklı, “Güvenlik gücü görevini yapan polis memurlarının yetkilerini düzenleyen Polis vazife ve salahiyetleri Kanunu’nda 2007 yılında yapılan değişiklikle polislerin silah kullanma yetkileri genişletilmiş ve keyfi silah kullanabilmenin yolu açılmıştır. Artırılan bu yetkiye paralel olarak kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından 2013 yılına kadar geçen süre içinde polislerin bu yetkilerini keyiflerine göre kullanması sonucu 28 i gözaltında olmak üzere 128 kişi hayatını kaybetmiştir” dedi.

Yakışıklı açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yetkilerini yeni kanundan alan polis memurları da savunmalarında ‘Görevimi Yaptım’ diye kendilerini artırılan yetkilerinin arkasına sığınarak ifade etmişlerdir.

Kanunlar ve kanunla verilen yetkiler vatandaşın hayatını ve güvenliğini korumaya yönelik olmalıdır. Devletin görevi vatandaşın hayatını korumak ve güvenliğini sağlamaktır. Bunun yolu da polislerin silah kullanma yetkisini artırmaktan değil silah kullanmamayı sağlamaktan geçer.

MAZLUMDER olarak polislerin silah kullanma yetkisini düzenleyen ve keyfi kullanıldığı için birçok vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan polis vazife ve selahiyetleri kanununun 16. Maddesinin, insanın en kutsal hakkı olan ve devletin korumak zorunda olduğu hayat hakkını, özgürlük ve güvenliğini sağlayacak şekilde en kısa sürede değiştirilerek yeniden düzenlenmesini yetkililerden talep ediyoruz.”