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MEB'i endişe ile takip ediyoruz 

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın birkaç ay içerisinde yaptığı çalışmaları endişe ile takip ettiklerini söyledi. 

MEB'i endişe ile takip ediyoruz 

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Muharrem Çolak, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, başkanvekili Mehmet Serbez ile bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanvekili Mehmet Serbez, cemiyet olarak sendika görevi üstlendiklerini ve kentte görev yapan gazeteciler için çalıştıklarını kaydetti. Serbez, başkan seçilen Muharrem Çolak ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.



Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son birkaç ayda yapmış olduğu çalışmalar, sınav değişiklikleri,eğitim çalışanları ve toplum tarafından endişe ile takip edilmektedir. Bu durumun en büyük mağduru öncelikle öğrencilerimizdir. Ailelerde ve eğitim çalışanlarında ki endişeli bekleyişin karşısında hiç kimsenin sorumluluk almaması, ne kadar acıdır ki öğretmen performans değerlendirme garabetiyle eğitim öğretimdeki bu sıkıntının suçlusu eğitim çalışanları ve öğretmenler olarak gösterilmektedir. Üniversite sınavlarının bir ay içerisinde 3 kez değiştirilmesi, orta öğretim giriş sınavındaki nitelikli okul ifadesi, belirsizliğin devam edeceğini göstermektedir. Yeni çıkarılan rehber öğretmen yönetmeliği bu öğretmen arkadaşlarımızı zor durumda bırakacak madde ve ifadelerle doludur. Yönetmelikte mesai kavramının olmadığı gibi yeni görevlerde yer almaktadır. 'Eleman' ifadesi devlet memurlarına kullanabilecek ifade şekli değildir. Liyakat, riyakat ve mülakat kavramları doğru şekilde okunmalı ve cevap bulmalıdır. Güzel ülkemizin yapılan bu yanlışlara kurban edilmemesi en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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