Meclis Başkanı belli oldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi sonucunda İsmail Kahraman üçüncü tur oylama sonucunda tekrardan Meclis başkanlığına seçildi.Kahraman, teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarıştı.Genel Kurul'da, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) arandı.İsmail Kahraman üçüncü tur oylamada tekrar TBMM Başkanlığı'na seçildi.Birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı, 4 oy geçersiz sayıldı.İşte adayların ilk turda aldıkları oy sayıları:AK Parti adayı İsmail Kahraman: 260AK Parti adayı Tamer Dağlı: 38CHP adayı Zekeriya Temizel: 113HDP adayı Selma Irmak: 39MHP adayı Celal Adan: 40İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 6 oyİkinci tur oylamada 506 milletvekili oy kullandı, 5 oy geçersiz sayıldı.İşte adayların ikinci turda aldıkları oy sayıları:AK Parti adayı İsmail Kahraman: 257AK Parti adayı Tamer Dağlı: 37CHP adayı Zekeriya Temizel: 122HDP adayı Selma Irmak: 38MHP adayı Celal Adan: 40İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 7Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi.Öte yandan İsmail Kahraman'ın ailesi de seçimi izleyici locasından takip etti. Kuliste bir süre milletvekilleriyle sohbet ettikten sonra Genel Kurul Salonu'na giren Kahraman, burada AK Parti'li milletvekilleriyle, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer muhalefet partilerin milletvekilleriyle tokalaştı.