Meclis Başkanı belli oldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi sonucunda İsmail Kahraman üçüncü tur oylama sonucunda tekrardan Meclis başkanlığına seçildi.
TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI
Kahraman, teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
''TBMM Başkanlığı'na tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizin kalbi Meclisimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. Milletimiz milli birlik ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu artık darbelere geçit verilmeyeceğini ilan ve ispat etti. 15 Temmuz Cuma gecesi bombalar atılırken bu çatı altında şehitlik ruhu ve duygusuyla toplandık sabahladık.''
6 ADAY YARIŞTI
TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarıştı.
Genel Kurul'da, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) arandı.
İsmail Kahraman üçüncü tur oylamada tekrar TBMM Başkanlığı'na seçildi.
1. TUR OYLAMA SONUÇLARI
Birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı, 4 oy geçersiz sayıldı.
İşte adayların ilk turda aldıkları oy sayıları:
AK Parti adayı İsmail Kahraman: 260
AK Parti adayı Tamer Dağlı: 38
CHP adayı Zekeriya Temizel: 113
HDP adayı Selma Irmak: 39
MHP adayı Celal Adan: 40
İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 6 oy
2. TUR OYLAMA SONUÇLARI
İkinci tur oylamada 506 milletvekili oy kullandı, 5 oy geçersiz sayıldı.
İşte adayların ikinci turda aldıkları oy sayıları:
AK Parti adayı İsmail Kahraman: 257
AK Parti adayı Tamer Dağlı: 37
CHP adayı Zekeriya Temizel: 122
HDP adayı Selma Irmak: 38
MHP adayı Celal Adan: 40
İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 7
TAMER DAĞLI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi.
KAHRAMAN'IN AİLESİ DE SEÇİMİ LOCADAN TAKİP ETTİ
Öte yandan İsmail Kahraman'ın ailesi de seçimi izleyici locasından takip etti. Kuliste bir süre milletvekilleriyle sohbet ettikten sonra Genel Kurul Salonu'na giren Kahraman, burada AK Parti'li milletvekilleriyle, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer muhalefet partilerin milletvekilleriyle tokalaştı.
TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI
Kahraman, teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
''TBMM Başkanlığı'na tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizin kalbi Meclisimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. Milletimiz milli birlik ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu artık darbelere geçit verilmeyeceğini ilan ve ispat etti. 15 Temmuz Cuma gecesi bombalar atılırken bu çatı altında şehitlik ruhu ve duygusuyla toplandık sabahladık.''
6 ADAY YARIŞTI
TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarıştı.
Genel Kurul'da, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) arandı.
İsmail Kahraman üçüncü tur oylamada tekrar TBMM Başkanlığı'na seçildi.
1. TUR OYLAMA SONUÇLARI
Birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı, 4 oy geçersiz sayıldı.
İşte adayların ilk turda aldıkları oy sayıları:
AK Parti adayı İsmail Kahraman: 260
AK Parti adayı Tamer Dağlı: 38
CHP adayı Zekeriya Temizel: 113
HDP adayı Selma Irmak: 39
MHP adayı Celal Adan: 40
İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 6 oy
2. TUR OYLAMA SONUÇLARI
İkinci tur oylamada 506 milletvekili oy kullandı, 5 oy geçersiz sayıldı.
İşte adayların ikinci turda aldıkları oy sayıları:
AK Parti adayı İsmail Kahraman: 257
AK Parti adayı Tamer Dağlı: 37
CHP adayı Zekeriya Temizel: 122
HDP adayı Selma Irmak: 38
MHP adayı Celal Adan: 40
İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 7
TAMER DAĞLI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi.
KAHRAMAN'IN AİLESİ DE SEÇİMİ LOCADAN TAKİP ETTİ
Öte yandan İsmail Kahraman'ın ailesi de seçimi izleyici locasından takip etti. Kuliste bir süre milletvekilleriyle sohbet ettikten sonra Genel Kurul Salonu'na giren Kahraman, burada AK Parti'li milletvekilleriyle, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer muhalefet partilerin milletvekilleriyle tokalaştı.