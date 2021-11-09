Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MECLİS ÜYESİ ÇAKIR SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar’da yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Yeşilhisar Belediye Meclis Üyesi Bayram Çakır’ın cenaze törenine katılarak, son görevini yerine getirdi.

MECLİS ÜYESİ ÇAKIR SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar’da yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Yeşilhisar Belediye Meclis Üyesi Bayram Çakır’ın cenaze törenine katılarak, son görevini yerine getirdi.

Yeşilhisar Derbentbaşı Mahallesi’ndeki cenaze törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, merhum Çakır’ın yakınları ile ilçe sakinleri katıldı.

Cenaze töreninde acılı Çakır ailesine başsağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, “Sözün bittiği yer. Gerçekten sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, her zaman gönül insanı olarak insanlara hizmeti sevda bilen ve ibadet bilen bir anlayışın sahibi olan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Burada değerli hocalarımız var. Her canlı ölümü tadacaktır. Buna şüphe yok elbette ki ama işte böyle bir gönlümüze, içimize sinmediği bir kaza ile gidiyor olması hepimizi ayrı bir kedere boğdu. Allah’tan ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

Yeşilhisar Derbentbaşı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından merhum Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede, Kurân-ı Kerim tilavetinde bulunan Başkan Büyükkılıç, Çakır ailesine taziyelerini ileterek, acılarını paylaştı.

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
CenazeBüyükkılç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.