MECLİS ÜYESİ KAZIM YÜCEL VATANDAŞIN DERDİNE TERCÜMAN

GEÇİNEMİYORUZ

İYİ PARTİLİ Yücel’e dertlerini anlatan emekliler geçinemediklerini, elektrik ve su faturalarını bile ödemekte zorlandıklarını dile getirdiler. Emekli vatandaşlar Yücel’e sıkıntılarını anlatırken "Emekliyim ama geçinemiyorum. Doğalgaz, su, elektrik faturalarına aldığımız aylığın yarısı bunlara gidiyor. Ev kirası, yeme içme derken elimizde hiçbir şey kalmıyor. O ay denk getirebilirsek ne mutlu bize diyoruz. Allah yardım etsin. Millet perişan, geçinmekte zorlanıyor. Her geçen gün geçinmekte daha da zorlanıyoruz. Ekonomik olarak hiç iyiye gitmiyoruz.” ifadelerini kullandılar.

TORUNUMA HARÇLIK VEREMİYORUM

Emekli bir diğer vatandaş ise “Eşimle birlikte tek başına yaşıyoruz. Emekliyim ama geçinmekte zorlanıyorum. Havalar soğudu, inanın kombiyi açmaya korkuyorum. Battaniye alıyorum üzerime ki kombiyi açmayayım diye. Emin olun bazen torunlar geliyorlar ziyaretimize, onlara üç kuruş harçlık veremiyorum. Gezdiğimde gördüğüm konuştuğum kişilerde bir mutsuzluk, huzursuzluk var. Gerçekten zorlanıyoruz. Şekere zam gelecek, yağa zam gelecek diye korkar olduk. Her şeye zam üzerine zam geliyor. Zam gelmediği neredeyse bir gün yok. Bu kış bizler için daha çok zor geçecek. Şu gördüğün kişilerin hepsi inanın 3 öğün yemek yemiyorlar. Sabah 9 – 10 gibi kahvaltı yapıyorlar akşama kadar aç duruyorlar bir de akşam ne bulurlarsa yiyorlar. 3 öğün yemek yiyen yok. Porsiyon küçültün, içinize fanila giyin falanla olmaz. Bu laflar ekmek bulamazsanız pasta yiyin der gibi olmuş. Gelsinler de bizimle aynı evde 24 saat bir yaşasınlar da ondan sonra porsiyonlarımızı küçültelim.” dedi.

BİR DOKUNDUK BİN AH İŞİTTİK

Vatandaşları dinleyen Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Gurup Başkanvekili Kazım Yücel de, “Bu gün Kayseri’mizin merkezinde biraz dolanalım dedik. Banklarda oturan emeklilerimizi görünce hal hatır soralım, sohbet edelim dedik. Gördük ki emeklilerimiz çok zor durumda. Geçinmekte zorlandıklarını, torunlarına harçlık veremediklerini, elektrik su doğalgaz ev kirası derken yemeye içmeye maaşlarının kalmadığını, 3 öğün yemek bile yiyemez hale geldiklerini 2 öğünle günü geçirdiklerini, ısınmak için kombilerini açmayıp battaniye ile ısınmaya çalıştıklarını dile getirdiler. Emeklilerimiz gelip bizleri bir dinlesinler sokağa çıksınlar halimizi hatırımızı bir sorsunlar bakalım nasıl geçinmeye çalıştığımızı bir görsünler diyorlar. Ekonomik olarak emeklilerimiz bunalmış durumdalar, çıkmaza girmişler. Yani bir dokunduk, bin ah işittik. Bizler sokakta vatandaşlarımızı esnaflarımızı, emeklilerimizi, gençlerimizi, işçilerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Sorunları tek tek not alıp çözüm konusunda neler yapılabilir bunları tespit edip yetkililere çözüm önerilerimizi dile getireceğiz. ” ifadelerini kullandı.