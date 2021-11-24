MECLİS ÜYESİ YÜCEL PALASLILARI DİNLEDİ

VATANDAŞIN SESİ OLUYOR

İYİ PARTİLİ Kazım Yücel, vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Gurup Başkanvekili Kazım Yücel, bu kez de Palas Mahallesi sakinlerinin daveti üzerine bu mahalleye gitti. Kazım Yücel, Palas Mahallesi'nin kanalizasyon sıkıntısını yerinde gördü.

SÖZ VERİLMESİNE RAĞMEN SORUNU ÇÖZMEDİLER

Kanalizasyon sıkıntılarını Kazım Yücel'e anlatan mahalle sakinleri, "29 Mart Yerel Seçimlerinde mahallemizi ziyarete gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a bu sorunu bir arkadaşımız anlattı. Başkan Büyükkılıç da yanındaki arkadaşına sordu ve o da Mart ayında bu sorunun çözüleceğini söyledi. Üzerinden 3 yıl geçti ve sorun çözülmedi. Kanalizasyon bağlantımız yapılmadı. Kanalizasyon suları dışa vuruyor. Hem mahalle içinde hem de bu gördüğünüz alanda. Söz verilmesine rağmen bu işi çözmediler. Bize bu yaşantıyı reva görmesinler. Kendileri olsa bu ortamda yaşayabilirler mi? Kendi çocuklarının, eşlerinin ve yakınlarının bu pislikte yaşamalarına izin verirler mi? Mahallemiz Büyükşehir'e katıldıktan sonra faturalarımız arttı. Faturalar 10 kat artmasına rağmen bizim sorunumuzu çözmediler" dedi.

KANALİZASYON ATIĞI DIŞA VURUYOR

Mahalle sakinlerini dinleyen İyi Partili Kazım Yücel de, Palas Mahallesinin kanalizasyon sorunun çözülmesi için gerekeni yapacağını belirtti. Yücel, "Sarıoğlan ilçemizin Palas Mahallesindeyiz. Bu mahalleye seçimden seçime gelen siyasiler, 'İktidar olduğumuzda biz sizin bütün problemlerinizi çözeceğiz' demişler. Palaslılar verilen sözlerin hepsinden vazgeçmişler, sadece kanalizasyonlarının Üzerlik Mahallesindeki arıtma tesisine bağlantısının yapılmasını istiyorlar. Seçimin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, Palas'ın tuvalet giderleri Üzerlik Mahallesindeki arıtma tesisine bağlanmamış. Bakın, Palas Mahallesinin kanalizasyon atığı mezarlığa yakın yerde, bulunduğumuz yerde dışa vuruyor ve yaşam alanı içerisine akıyor. Buradan Belediye Başkanlarına sesleniyorum. Verdiğiniz sözü yerine getirin, burayı Üzerlik Mahallesindeki Arıtmaya bağlayın" dedi.

VERDİĞİNİZ SÖZÜ ÖTELEMEYİN

Yücel, "Burada verdiğiniz sözleri çeşitli bahanelerle ötelemeyin. Sit alanı falan deyip bu konuyu kapatmayın. 3 yıl önce buraya geldiğinizde burası sit alana değil miydi? Sit alanıydı. Üzerlik'te arıtma tesisi var. Eğer bu bağlantıyı hayata geçirmezseniz, Palas halkı perişan olmaya devam edecek. Sizlere söylemişler. Sizler de 'Tamam, bugün yarın' demişsiniz. Sizler oyalayınca bizlere konuyu aktardılar. Bizler de buraya geldik. Palas Mahallesi sakinleri, seçimde verdiğiniz sözün artık yerine getirilmesini istiyor. Yoksa bu mahalleden yavaş yavaş göçler başlayacak" şeklinde konuştu.

PİSLİĞİN İÇİNDE YAŞIYORLAR

Yücel, "Amacınız bu mahalleyi boşaltmak ise gelin söyleyin vatandaşa. Amacınız mahalle statüsünde yaşatmaksa bu sorunu çözün. Artık yerel belediyeye ulaşmaktan vazgeçmişler. Mahalle sakinleri benim aracılığım ile Sayın Memduh Büyükkılıç'a sesleniyorlar. Bu fosseptik çukurları ile yaşamak istemiyorlar. Az bir sorun kalmış. Mahalle sakinleri Üzerlik Mahallesine giden bağlantının gerçekleştirilmesini istiyorlar. Bunu yapmazsanız, kanalizasyon artık dışa vuruyor. Aynı şekilde Palas Mahallesi içinde de kanalizasyon dışa vuruyor. Yani siz mahalle diyorsunuz ama Palas Mahallesi sakinleri bu kokunun ve pisliğin içinde yaşamak zorunda kalıyor. Bu mahalleye eziyet etmeyin" ifadelerini kullandı.

KANALİZASYON SUYUNU İÇİYORLAR

Basın açıklamasının sonunda ise çevrede bulunan büyükbaş hayvanlar su ihtiyaçlarını gidermek için kanalizasyon sularının taştığı noktaya geldi. O anlar da kameralarca kaydedildi. Bu durumu da yorumlayan Kazım Yücel, "Bakın burada otlayan inekler geldi ve kanalizasyon atıklarının suyunu içiyor. Bunu da et olarak yiyeceğiz, süt olarak içeceğiz" diye duruma tepki gösterdi.

