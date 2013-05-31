Medet Ünlü'nün Öldürülmesine Kayseri'den Tepki

Meydan Parkı önünde bir açıklama yapan ERÜ Özgür Düşünce Platformu Genel Sekreteri Ahmet Çorak, “Çeçen İçkerya Cumuriyeti'nin ilanından bu yana yaklaşık 6 yıldır Çeçen halkının Türkiye nezdinde temsilciliğini yapan ve 20 yıldır da Çeçen mücadelesine destek veren Medet Ünlü çalışma ofisinde suikaste uğrayarak öldürülmüştür” diye konuştu.

Ünlü’nün öldürülmesinde Rusya’nın şüpheli olduğunu iddia eden Çorak, “Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olan Ünlü'nün öldürülmesi, 21 Mayıs Kuzey Kafkasya halklarının soykırım tarihine denk getirilmesi ile dikkatler Rusya’nın üzerinde birleşiyor ve Rusya'nın diaspora muhafeletine gönderme yaptığı düşünülüyor, bu durum Rusya'yı olağan şüpeli yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi Özgür Düşünce Platformu olarak biz; Cinayeti işleyenleri şiddetle kınıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çorak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiyede olduğu gibi dünyada da, ilk suikast girişimi ile insanlar öldürülmüyorlar ve muhtemelen bu suikast de son olmayacaktır. Dünyada büyük bir çoğunluk olarak demokrasi hüküm sürerken; insanların düşüncelerini, belirledikleri hedefleri, gönül verdikleri davaları ve bunun gibi nedenlerden dolayı öldürülmelerine, toplulukların katledilmelerine, insanların yaşam mahallerinin ticaret unsuru olarak görülmesine dur denmesini, hükümetimiz ve diğer hükümetlerin bu konuda duyarlı olmalarını istiyor, geleceğine kaygıyla bakan genç nüfus profilini artık görmek istemiyoruz. Erciyes Üniversitesi Özgür Düşünce Platformu olarak biz, Türkiye de adaletin dengede tutulmasını ve adalete engel koyan faillerin yakalanmasını arzu ederken bir yandan da olayın sadece Ünlü süikasti değil Çeçenistan mücadelesini sekteye uğratmak isteyenlerin kirli emelleri olduğunun farkındayız.”

Geleceklerine kaygıyla bakan pasif ve sessiz bir toplum istemediklerini belirten Çorak, “Suikastteki bir numaralı sanık olan Murat Aluç ismini ve Murat Aluç'ları kabullenmeyen ve arkasındaki kirli elleri sorgulayan bir toplum istiyoruz.

Peygamber Efendimizin, ''Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır'' hadisi şerifi uyarınca biz sesimi duyurmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz.

Tüm bunların çerçevesinde Medet Ünlü'nün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, düşüncesini sinmeden, korkmadan dile getiren Ünlü'nün karakter ve duruşunun, insanlığa örnek olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.