MEĞER YANLIŞ ANLAŞILMIŞ! BAKIN KİMLERE VERİLECEK?

300 koyun alma şartlarına güncelleme geldi. Tarım Bakanlığı yanlış anlaşıldık diyerek 300 koyun alma şartlarını yeniden anlattı. TİGEM'den 300 koyun başvurusu yapacakların öncelikle yeterli ahırı ve mezrası olması gerektiğini söyleyen Fakıbaba, "300 damızlık koyunu alan kişilerin bu işle uğraşıyor olması gerek" diyerek konuya açıklık getirdi.





300 koyun alma şartları yeni düzenleme geldi. Son bilgileri Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba verdi. 300 damızlık koyun almak için TİGEM sayfasından giriş yapan binlerce çiftçi adayına yeni uyarı geldi. 300 koyun almak için öncelikle yeterli ahırınız ya da mezranız olacak. Bu işle hiç uğraşmamış 300 koyuna yetecek ahırı ya da mezrası olmayan çiftçiler bu projeden yararlanamayacak. Yani isteyen ya da 300 koyun başvurusu yapan her üreticiye 300 damızlık koyun verilmeyecek.





300 KOYUN İÇİN YENİ ŞARTLAR: Tarım Bakanı Fakıbaba, "Bir yanlış anlaşılma oldu" dedi ve 300 koyun projesinden yalnızca merası ve ahırı olan, bu işle uğraşan kişilerin faydalanacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "300 koyun" projesine açıklık getirdi.

Fakıbaba, "Bir yanlış anlaşılma oldu 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var, biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız" diye konuştu ve ekledi:





FARKLI BİR ÇALIŞMAMIZ OLACAK: "Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak. Et ithal etmemizin esas nedeni ananın azlığıdır, biz anayı nasıl çoğaltırız onun hesaplarını yapıyoruz. TİGEM'le de farklı bir şekilde damızlık konusunda çalışmalarımız olacak"

300 KOYUN GERİ ÖDEME NE ZAMAN: Koyun sayısının artmamasının et üretimini olumsuz etkilemesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi.

Bu modelle köylerde, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmak, ülkede koyun varlığını artırmak, kırsalda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak amaçlandı.

TİGEM, proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Kurumca, bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden alınmaya başlandı.





RETİCİYE MAAŞ ARTI SİGORTA VE DİĞER İMKANLAR: Projeye göre, üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek.

TİGEM'in yayınladığı 300 koyun alımı ve üretim şartları hakkında bilmenez gereken herşey bakanlığın yayınladığı bu pdf dosyasında. Başlığa tıklayıp okuyabilirsiniz.

Sözleşme imzalanacak yetiştiricilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Üretilecek tüy ve süt yetiştiricinin olacak.

Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek. Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi de proje dahilinde bulunuyor.





Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvanın verileceği projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor. Projeyle 8. yılın sonunda dişi sayısının toplam 5 milyon başa ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.

ÜRETİCİ SEÇİM KRİTERLERİ: Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken; "Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvan varlığı, cinsiyet ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması, halen hayvancılıkla uğraşıyor olması" kriterleri göz önünde bulundurulacak. (internethaber.com)