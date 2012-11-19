Mehmet Ali Şahin'den Önemli Açıklamalar

AK Parti'nin "ikinci adamı", Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Şahin, yeni anayasa yazım çalışmalarının bulunduğu nokta ile ilgili önemli tespitler yaptı.



Bugün Gazetesi'nden Seda Şimşek'in sorularını yanıtlayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında yarın toplanacak komisyon çalışmaların akıbeti ile ilgili önemli kararlar alabileceğini belirtirken, BDP'nin 3 toplantıya arka arkaya katılmaması halinde komisyonun çalışmalarına devam edemeyeceğine işaret etti.



Şahin, 'Siz Adalet Bakanlığı yaptınız, Öcalan'a tecrid mi uygulanıyor, neler oluyor İmralı'da?' şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi;



Abdullah Öcalan'ın bir hükümlü olarak yasal çerçevede sadece yakınlarıyla görüşme hakkı var. Yakınlarıyla görüşmesini yasaklayan herhangi bir durum şu anda söz konusu değil. O cezaevinde sadece Abdullah Öcalan yatmıyor, başka hükümlüler de var İmralı'da, onlar hangi haklara sahipse Öcalan da aynı haklara sahip. Eğer hükümlü olarak onlar avukatlarıyla görüşemiyorlarsa Öcalan da görüşemez. Bir imtiyaz istiyorlar hatta daha ileriye gidiyorlar, geçen gün bir milletvekili "Abdullah Öcalan ile biz bu sokaklarda kolkola gezmek istiyoruz" dedi. Bu, "Abdullah Öcalan serbest bırakılsın" demek.



Şahin, 'Bir hukukçu olarak değerlendirdiğinde günün birinde hukuken Öcalan'ın serbest bırakılması mümkün mü?' şeklindeki soruya ise;



'Abdullah Öcalan bir şartla serbest kalabilir, Öcalan'ın ölümüne sebep olduğu masum çocuklar, şehitlerimiz, binlerce insanımız mezarlarından kalkarsa Abdullah Öcalan da serbest kalır.' cümleleri ile yanıt verdi.

