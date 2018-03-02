Mehmetçiğe destek için kermes açıldı

Kayserililer Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bir çok STK tarafından Mehmetçiğe moral ve şefkat eli uzanmaya devam ediyor. Başlatılan seferberliğe Talas Fatma-Mustafa Hasçalık İlk ve Ortaokulu da kayıtsız kalmadı. Okul Aile Birliği ve Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından geliri Mehmetçiğe aktarılmak üzere kermes açıldı.

Açılışa Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Mehmet Albostan açılış öncesinde yaptığı konuşmasında “Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Özellikle Afrin’de büyük bir mücadele veriyoruz. Orada 7 düvelle mücadelemiz var. Biz de ‘okul olarak destek noktasında devletimizin bekası için ne yapabiliriz?’ diye düşündük. Kermes yaparak destek olalım dedik. Ve oradaki kahraman Mehmetçiklerimize moral açısından öğrencilerimize resim ve şiir yarışması düzenledik” diye konuştu.









“Vatan-millet sevgisini aşılamak istiyoruz”

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise amaçlarının Mehmetçiğimize destek olarak, öğrencilere vatan-bayrak sevgisini aşılamak olduğunu belirterek “bu anlamlı organizasyonu düzenleyen okul yöneticilerimize, eğitimcilerimize, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, tebrik ve takdirlerimi sunuyorum” dedi.









“41 kere maşallah”

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de harekatın 41. günü olduğunu hatırlatarak; “41 kere maşallah. Orada görev yapan kahraman ordumuzun mensuplarına başarılar diliyoruz. Çünkü orada yurt savunması yapıyorlar. İnşallah bir an önce sonuca kavuşacağız ve belayı def edeceğiz. Biz de kahraman ordumuza maddi ve manevi destek sağlamak için kermes düzenledik. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.











“Türkiye parçalanmayacak”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise “Son 3-4 yıldır Türkiye’nin başına gelen hiçbir ülkenin başına gelmedi. İçten ve dıştan birçok hain kendilerine maalesef Türkiye’yi parçalamak ve bölmekle ilgili hedef koymuşlar. Ancak Rabbim izin vermeyecek, Türkiye parçalanmayacak. Bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız. Bu kapsamda güzel bir kermes hazırlandı. Emeği geçenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından önce 2. Sınıf öğrencisi Zeynep Malkoçoğlu “Mehmetçik” isimli duygusal şiirini okudu, daha sonra askerler için dua edildi.

Protokol üyeleri kermesin açılış kurdelasını keserek resim sergisini gezdiler ve alışveriş yaptılar. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise kermeste davetlilere satın aldıkları ürünlerden ikramda bulundular.

Haber-foto: Ramazan Karakuş