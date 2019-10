Mehmetçiğe dualarla destek

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı tarafından dernek binasından Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için Kuran Tilaveti ve dua okuma programı düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Program Kuran tilavetinin ardından dua okunmasıyla devam etti.







Edilen duaların ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehit ve gazi ailelerine ikramda bulundu ve kendilerinden bir istek ve arzularının olup olmadığını sorarak ailelerle yakından ilgilendi.







“Allah şanlı ordumuz muzaffer eylesin”

Programın ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi ülkemize ve milletimize yönelik olan her türlü tehdidi biz bertaraf edeceğiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kararlılık doğrultusunda da bölgede oluşan veya oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için, bölgeye huzur ve barış götürmek için kahraman ordumuz orada. Kahraman ordumuz sahada bizler de burada manevi desteğimizle bu milletin zaferini hep birlikte göreceğiz. Millet olarak bir araya geldikçe, birbirimize dayandıkça, birbirimize güç verdikçe bu ülkeye bu millete bu bayrağa her türlü tehdidi bertaraf edecek güçteyiz. Ecdadımız tarih boyunca bunun örneklerini ortaya koymuştur. Bizler de ecdadımızdan aldığımız güçle millet olarak önümüze çıkacak her türlü tehdidi yok edecek güç ve kudrete sahibiz. Bu şimdiye kadar böyle olmuştur bundan sonra da böyle olacaktır. Bizim azmimiz kararlılığımız Türk milletine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek düzeydedir. Kahraman ordumuz sahada bütün gücüyle oraya huzur ve barış götürmek için harekatı devam ettiriyor. Biz burada onlara dua edeceğiz. Destek vereceğiz. Emanetleri emanetimizdir. Gözleri arkada kalmasın. Allah şanlı ordumuz muzaffer eylesin. Güç kuvvet versin. Askerimizin polisimizin ayağına taş değdirmesin.”







Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da açıklamasında şunları söyledi: “Kahraman ordumuz için Fetih Suresi ve dualar okuyarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Ecdadımız bundan bin yıl önce nasıl ki bütün dünyaya barışı götürdüyse, insanlığı götürdüyse bugün de yine aynı şekilde Suriye sınırında önce insanlara değer sonra da Barış Harekatımızın asıl amacını belirterek oraya girdi. Allah’a hamdolsun ki geçmişimizde bizim millet olarak ne yaptığımız ve yapacağımız belli. Bizim hiçbir zaman kimsenin toprağında gözümüz olmadı. Bugün de biz oraya barışı, insanlığı ve huzuru götürmeye oradaki insanların zor durumdan kurtulmak için girdik, inşallah da zaferle çıkacağız. Sefer bizden zafer Allah’tan diyoruz. Allah’ın izniyle en kısa zamanda zaferimizle birlikte çıkacağız. Biz dualarımızla ordumuzun polisimizin yanındayız. Onların gözü arkada olmasın. Onların geride bıraktığı her birey buradaki komutanlarımızın valilerimizin devletimizin emanetleridir. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Yeter ki ordumuz orada imanlı göğsüyle mücadele etsin. Şehit ve gazi ailelerimizle birlikte dualarımızla yanlarında olduklarımızı gösteriyoruz. Başaracaklarına inanıyoruz. Gerekirse millet olarak da devlet olarak da tek vücut hazır olarak bekliyoruz. Bütün dünyaya da buradan tekrar mesaj veriyoruz. Türk milletinin büyüklüğünü ve ne olduğunu bir daha görecekler. Biz insanlık için oradayız başka bir şey için değil.”