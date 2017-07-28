'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekkeye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldığı" belirtildi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre açıklamada, saldırının Taif kenti yakınlarında bulunan ve Mekke'ye 69 kilometre uzaklıktaki El-Vesile bölgesinde Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından herhangi bir hasara neden olmadan havada imha edildiği ifade edildi.

Husilerin, Yemen topraklarına füze ve silah girişini yapmak için güçlü kontrol mekanizması olmayan Hudeyde Limanı'nı ve insani yardım taşıyan gemileri kullandığı kaydedilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'e, kontrol mekanizması kurulması için çağrı yapıldı.