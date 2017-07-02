Meksikalı Belediye Başkanı, Yavru Bir Timsahla Evlendi

Meksika'da San Pedro Huamelula bölgesinde balıkçılara uğur getirmesi amacıyla ilginç bir olay meydana geldi. San Pedro Huamelula Belediye başkanı Victor Aguilar, çok sayıda kişinin katıldığı törenle bir timsahla evlendi.

YAVRU TİMSAHA GELİNLİK GİYDİRDİLER

Evlenmeden önce vaftiz edilen yavru timsaha giydirilen gelinlik de dikkatleri çekti. Timsah tören sırasında ağzı bağlı şekilde bekletildi.





BU EVLİLİĞİN AMACI BALIKÇILARA ŞANS GETİRMEK

Meksika'da San Pedro Huamelula bölgesinde her sene balıkçılara şans getirmesi amacıyla bölgenin belediye başkanı bir timsahla evleniyor. Evlilik töreni sonrası konusan Belediye Başkanı Aguilar, "Bu ritüelde deniz sezonu için iyi bir hasat talep ediyoruz" şeklinde konuştu. (SON DAKİKA.COM)



