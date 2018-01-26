MEKTUBU, TBMM’YE DEĞİL PKK’YA GÖNDERSELERDİ

“Savaşa hayır” bildirisini eleştiren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütlerinin saldırısı altında olduğunun altını çizen Feyzioğlu, “Keşke o 170 aydın ‘savaşa hayır’ mektubunu, TBMM’ye değil PKK’ya gönderselerdi. Bu savaş değil, askeri harekâttır. Savaş, iki karşılaştırılabilir güç arasında olur. Türkiye ile terör örgütünü karşılaştırmak olmaz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Afrin’den zaferle çıkacaktır

Türkiye Cumhuriyeti’nin teröristleri pişman edeceğini söyleyen Feyzioğlu, “Türkiye Afrin’den zaferle çıkacaktır. Bu sebeple; Afrin’deki sivillerin çok iyi korunması lazımdır. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Operasyonun adı zeytin dalıdır. Bu harekâtın Türkiye’nin halka uzattığı bir dost eli olması için, sivil halk ve terörist ayrımı çok iyi yapılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu titizliği gösterdiğine inanıyorum. Bu sebeple olsa gerek, toplama savaşçılardan oluşan ÖSO değil, kahraman ordumuz gövdesiyle ilerlemektedir” şeklinde konuştu.

“Harekât, radikallere güvenli bölge olsun diye yapılmamalıdır”

Feyzioğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Harekâtın Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferiyle sonuçlanmasını diledikten sonra, kendine vatansever ve milliyetçi diyen herkesin şu soruyu sorması gereklidir: Harekâtın politik hedefi nedir? Afrin alındıktan sonra ne yapılacak, kime bırakılacaktır? Bu harekat; Afrin alınıp İdlib’te sıkışan radikallere güvenli bir bölge olsun diye yapılmamalıdır. Girelim, alalım, çıkalım, içeride miting üzerine miting yapalım, sonra ne olursa olsun, YPG isterse geri gelsin diye yapılmamalıdır. Suriye hükümeti ile ilişkimizi düzeltmek ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumasına destek olmak tek amaç olmalıdır. Bu noktada siyasi iktidara şu soruları sormadan geçemeyeceğim: Ne işiniz vardı Ortadoğu’nun kaosunda? Sizi 8 yıl önce her kanaldan uyardığımda neden düşünmediniz? Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye’deki reklam sloganı olan “yeni Osmanlıcılık”ın Türkiye’yi ne büyük belaların içine soktuğunu bari şimdi gördünüz mü? Suriye’deki iç savaşa benzin dökmemiş olsaydınız bugün Suriye sınırımızda PKK yoktu. 4 milyon Suriyeli de gelmemişti. Bence her gün tekrar yapın: Yurtta barış, dünyada barış...”

Kurum Haberi

