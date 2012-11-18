Melikgazi 120 Dairenin Temelini Attı

Temel atma törenine Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda bölge halkı iştirak etti.

Melikgazi Belediyesi olarak kamulaştırılan alanlarda mülkü olanları hiçbir zaman mağdur etmediklerini, ev, arsa, nakit para gibi seçenekler sunduklarını belirten Büyükkılıç, “ Melikgazi Belediyesi olarak 2224 sosyal konut inşa ettik. Bu konutları kamulaştırılan alanlarda mülkü bulunanlar ile takas yaparak kavgasız, arbedesiz yıkımlar gerçekleştirdik. Yerine modern, sağlıklı ve her türlü teknik alt yapısı olan semtler oluşturduk. Kayseri de Kentsel Dönüşüm projesinde SOSYAL KONUTLARIN büyük payı ve önemi vardır. Mülkünü bir anda hazır oturulacak bir veya birkaç daire ile değişmenin gerçeği, bu projenin temelini oluşturmaktadır. Sonuçta 1994 yılında başlatılan ve bugün bütün hızı ile devam eden modern yapılaşma Melikgazi İlçesinin Referans Belediye olarak anılmasına ve bilinmesine neden olmuş ve sonuçta Kayserimiz kazanmıştır.” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak kamulaştırılan alanlarda mülkü bulunanları mağdur etmemek amacı ile Karacaoğlu Mahallesinde 3 blok halinde 120 daireden oluşan ve 90 m2’lik sosyal konut yaptırılacağını ifade eden Büyükkılıç, kimsenin evini başına yıkmadıklarını ve gecekondu sahiplerine modern, sağlıklı ve her türlü donanımı olan daireler verdiklerini kaydetti.

Melikgazi Belediyesinin temel atma, açılış ve törenlerin vazgeçilmez ikramı olan Aşure vatandaşlara Belediye Başkanlarınca ikram edildi. 3000 kişilik aşureye vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu.