MELİKGAZİ 2023 HEDEFLERİNE HAZIR

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak 2023 yılı hedef ve amaçlarına yönelik tüm çalışmaların alt yapısını hazırladıklarını belirtti. Önce insan merkezli hizmetler geçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç;” Melikgazi Belediyesinde hemşehrilerimize daha sağlıklı yaşam hakları sağlıyoruz” dedi.









11. Kalkınma Planında “Yerel Yönetimler”e lokomotif görev

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2019-2023 döneminde uygulamaya konulacak ekonomik ve sosyal politikaları içerecek olan 11. Kalkınma Planı'nda Yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü söyledi.







2019-2023 döneminde uygulamaya konulacak ekonomik ve sosyal politikaları içerecek olan 11. Kalkınma Planı'nın tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 11. Kalkınma Planı Özel İhtisas listesinde 43 komisyon bulunduğunu kaydetti.







43 özel ihtisas komisyonu içinde “Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi” komisyonunun da bulunduğu ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi;



“Tüm çalışmaların altyapısı hazır”



” 2019-2023 döneminde uygulanacak olan 11. Kalkınma Planı'nda 43 özel ihtisas komisyonu yer almakta. Bu komisyonların içinde “Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi” başlığında bir komisyon bulunmaktadır. Bu komisyonun olması yerel yönetimlere verilen bir ifadesidir. Ancak 43 İhtisas komisyonu içinde dolaylı olarak 26 komisyon da belediyenin yetki ve görev alanına giren ve yer alan çalışmalarda vardır. Örneğin Ulaştırma, Turizm, Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik, Kültür ve Sanat, Çocuk ve Gençlik, Konut Politikaları, Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları, Su Yönetimi, Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim, Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri, Kentsel Yaşam Kalitesi ve Kırsal Kalkınma gibi komisyonlar dolaylı olarak hep yerel yönetimleri ilgilendirmektedir. Dolayısı ile 11. Kalkınma planının başarı da yerel yönetimler adeta lokomotif görevindedirler. Bu açıdan yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak 2023 yılı hedef ve amaçların yönelik tüm çalışmaların alt yapısı mevcuttur”







Sahipsiz hayvanlar için 2 adet panelvan araç alındı



Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak başıboş gezen sokak hayvanlarını toplama ve barınma evine nakilini sağlayacak olan iki adet panelvan aracın satın alınarak hizmete sunulduğunu söyledi.







Melikgazi Belediyesi’nce oluşturulan 3 kişilik ekip ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara sıkıntı yaşatan başıboş sokak köpeklerinin toplanıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, bu hayvanların öncelikle bakımlarının yapıldığını sonrasında ise Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldüğünü kaydetti.



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