Melikgazi 46 Arsa Satacak

Esenyurt, Karadere, Gürle, Erenköy, Selçuklu, Yeşilyurt ve Osmanlı gibi 7 ayrı bölge ve mahalle de bulunan ve 60 ile 2.280 m2 arasında değişen arsaların satışa sunulacağını ifade eden Büyükkılıç, “Arsaların satışı ile ekonomiye katkı sağlanacaktır. Arsa arayan müteahhitler ile kooperatifler sahipleri büyük ilgi göstermektedir. Arsaları görmek isteyenler için araç tahsisi yapılmıştır.” dedi.

İhalenin 13 Kasım 2012 günü saat 14.30’ da Belediye Meclis Salonunda ihalenin yapılacağını hatırlatan Büyükkılıç, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde 7 ticaret arsası ile yine Osmanlı mahallesinde 1.610 m2 akaryakıt ve lpg istasyonunun satışa sunulacağını, arsaları görmek isteyen yatırımcılar için yarın saat 10:00’da belediye önünden araç kaldırılacağını sözlerine ekledi.