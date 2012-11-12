Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi 46 Arsa Satacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti belediyeye ait olan 46 arsanın açık artırma sureti ile 13 Kasım 2012 günü yani yarın satışa sunulacağını söyledi.

Melikgazi 46 Arsa Satacak
Esenyurt, Karadere, Gürle, Erenköy, Selçuklu, Yeşilyurt ve Osmanlı gibi 7 ayrı bölge ve mahalle de bulunan ve 60 ile 2.280 m2 arasında değişen arsaların satışa sunulacağını ifade eden Büyükkılıç, “Arsaların satışı ile ekonomiye katkı sağlanacaktır. Arsa arayan müteahhitler ile kooperatifler sahipleri büyük ilgi göstermektedir. Arsaları görmek isteyenler için araç tahsisi yapılmıştır.” dedi.
İhalenin 13 Kasım 2012 günü saat 14.30’ da Belediye Meclis Salonunda ihalenin yapılacağını hatırlatan Büyükkılıç, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde 7 ticaret arsası ile yine Osmanlı mahallesinde 1.610 m2 akaryakıt ve lpg istasyonunun satışa sunulacağını, arsaları görmek isteyen yatırımcılar için yarın saat 10:00’da belediye önünden araç kaldırılacağını sözlerine ekledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.