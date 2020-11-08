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MELİKGAZİ BELEDİYE ESKİ BAŞKANI DR. SAMİ İPEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Melikgazi Belediyesi eski başkanı ve ilimiz hayırseverlerinden Doktor Sami İpek Covid-19 teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

MELİKGAZİ BELEDİYE ESKİ BAŞKANI DR. SAMİ İPEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Melikgazi Belediyesi Eski Başkanlarından olan ve hayırseverliği ile bilinen kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı Op.Dr.Sami İpek Covid 19 teşhisi ile tedavi gördüğü Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Sami İpek, Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından meclis üyelerinin oyları ile Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

İpek, 9 ay boyunca Refah Partisinden Melikgazi Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Sami İpek, son olarak Melikgazi Belediyesi ile birlikte yaptırılan Mehmed Zahit Kotku- Sami İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temel atma törenine iştirak etmiş ve daha sonra koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.



73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Sami İpek'in cenazesine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti önceki dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Mustafa Çelik ve yakınları katıldı.

Haber Merkezi

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