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Melikgazi Belediyesi’nden duvarlara çiçek panosu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem estetik hem de görsel güzellik sağlamak amacı ile birçok alanda çiçek havuzu, çiçek bahçesi ve çiçek parkı oluşturduklarını; son olarak da duvarda çiçek panosu hazırlayarak farklı bir çalışma sergilediklerini söyledi. 

Melikgazi Belediyesi’nden duvarlara çiçek panosu

Şehir merkezi olarak bilinen alanlarda toplam 45 kavşak bulunduğunu, 23 çiçek havuzu, 34 çiçek parkı ve bahçesi ile şehri adete çiçeklerle bezediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mevsimin özelliğine göre ekimi yapılan çiçeklerin insan psikoloji üzerinde bir rahatlama ve huzur verdiğini kaydetti.






Melikgazi Belediyesi Hizmet binası batı bölümünde yer alan ana giriş tarafındaki duvarda 7 metreye 5 metrelik bahçe oluşturduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, duvara monteli özel saksıları olan bu duvar çiçek bahçesinde mevsimlik çiçekler ile süsleme yapıldığını bildirdi.



Büyükkılıç çiçeklerin vatandaşlarca kollanıp korunduğunu, bunun da kentlilik bilincinin artığının bir göstergesi olduğu sözlerine ekledi.
Kurum Haberi

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