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Melikgazi çalışanları sağlık taramasından geçirildi

Melikgazi Belediyesi bünyesinde çalışan personele 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, sağlık taraması yapıldı. 

Melikgazi çalışanları sağlık taramasından geçirildi
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İşçi statüsünde hizmet veren temizlik, park bahçeler ve yol ve asfaltta çalışan personel özellikle akciğer grafiği, odyometre testi, solunum fonksiyon testini içeren sağlık taraması yapıldığını belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince öncelikle iş ve işçi ile iş yeri güvenliği olduğunu bunun için gerekli tedbirlerin her zaman alındığını kaydetti

Çalışan personellerinin sağlıklarına önemli verdiklerini ve periyodik olarak sağlık taramasından geçirildiklerini Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin yapmış oldukları işe bağlı olarak gelişebilecek sağlık problemleri ve iş risklerini tespit etmek ve çalışanları bu risklerden korumak bizim önceliğimiz. Rutin Laboratuar testleri yanında, çalıştıkları bölüme özgü risk faktörlerine göre olası meslek hastalıklarından korunmak sorunları erken tespit etmek amacıyla periyodik olarak sağlık taramaları tahlil ve muayeneleri yapılıyor. Yapılan sağlık taramaları sonucunda çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlıyoruz” dedi.
İHA
 

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Melikgaziı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
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