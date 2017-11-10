Melikgazi'den bir günde üç açılış

Selçuklu Mahallesi yapımı tamamlanan Sağlık Merkezi, Kuran Kursu ve Eczane yerlerinin tanıtım ve hizmete sunulması törenine, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, il Sağlık Müdürü Dr.İsmail Kılıç, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Melikgazi ilçe müftüsü Yakup Polat,Muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve semt halkı iştirak etti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç; Başkan ve ekibine teşekkür ettiğini, şimdiye kadar yapılan sağlık ile ilgili yatırım ve hizmetler ile Melikgazi’nin sağlık sorunun giderildiğini söyledi.

Her Cuma Namazı çıkışında bir temel atma, açılış, tanıtım ve hizmet sunumu etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Kayseri’nin neresine baksanız hangi okul, hangi dini tesis, üniversitelerimizin binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle sağlık alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için ‘Her iş bizim işimiz’ anlayışı hareketiyle çalışıyoruz, Bugün düzenlenen tören ile üç yatırımı hizmete açtık. Şehrin merkezinde ne hizmet var ise en ücra semtinde de aynı hizmet bulunmaktadır. Kısacası artık her yer Melikgazi olmaktadır. Melikgazi de yaşamanın ve bulunmanın tüm güzelliklerinden faydalanmaktadır. Bilinçli, bilgili ve istikrarlı bir yönetim ile artık Melikgazi bir referans Belediye olmuştur. Her gün yeni bir tesis ve yatırım ile ilçe adeta bir bütün olarak yenilenmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan tanıtım töreni sonrası katılımcılara aşure ikramlarda bulunularak, tanıtımı yapılan Aile Sağlık Merkezi, Kuran Kursu ve Eczane alanları gezildi.

Kurum Haberi

