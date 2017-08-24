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Melikgazi için 5, Talas ve Hacılar için 4’er aday

AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Başkanlığı için Orhan Gözel, Ahmet Güneş, Cafer Akbıyık, Gökhan Ülke ve Hüseyin Okandan’ın yarın Ankara’da parti merkezinde görüşme yapacağı ve bu 5 isimden birinin ilçe başkanı olacağı öğrenildi. Diğer yandan Talas İlçe Başkanlığı için Ekrem Ekici, Esat Doğan, Metin Tuzcuoğlu ve Cengiz İzgi’nin, Hacılar İlçe Başkanlığı için ise Numan Alpaslan, Yavuz Dur, Ömer Pınar ve Ahmet Övünç’ün ön plana çıktığı ve bu isimlerden ikisinin önümüzdeki günlerde ilçe başkanlıklarına atanacağı öğrenildi.

Melikgazi için 5, Talas ve Hacılar için 4’er aday

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu geçtiğimiz hafta yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Kadıoğlu’ndan boşalan yer için belirlenen 5 kişi ile Ankara Genel Merkez’de yarın (Cuma) saat 13.30’da bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

İşte o isimler:
Mühendis Orhan Gözel, Avukat Ahmet Sami Türk, Avukat Gökhan Ülke, Esnaf Cafer Akbıyık ve Sigortacı Hüseyin Okandan.
Melikgazi ile birlikte 6 ilçede başkanlar Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı’na istifalarını sunmuş ve kongrede aday olmayacaklarını açıklamışlardı. Melikgazi haricindeki diğer ilçelerde de adaylar netlik kazanmaya başladı. İşte netlik kazanan isimler;

Talas için 4 isim
Talas İlçe Başkanlığı’na Eczacı Ekrem Ekici, İş Adamı Esat Doğan, Oto Galerici Metin Tuzcuoğlu ve Mali Müşavir Cengiz İzgi’den birinin seçileceği öğrenildi.

Hacılar için de 4 isim
Hacılar İlçe Başkanlığı için ise şu 4 ismin ön plana çıktığı kaydediliyor: Diş Hekimi Numan Alpaslan, İş adamı Yavuz Dur, İş Adamı Ömer Pınar ve İş Adamı Ahmet Övünç.

Haber: Bünyamin Gültekin

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