Melikgazi için 5, Talas ve Hacılar için 4’er aday

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu geçtiğimiz hafta yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Kadıoğlu’ndan boşalan yer için belirlenen 5 kişi ile Ankara Genel Merkez’de yarın (Cuma) saat 13.30’da bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.



İşte o isimler:

Mühendis Orhan Gözel, Avukat Ahmet Sami Türk, Avukat Gökhan Ülke, Esnaf Cafer Akbıyık ve Sigortacı Hüseyin Okandan.

Melikgazi ile birlikte 6 ilçede başkanlar Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı’na istifalarını sunmuş ve kongrede aday olmayacaklarını açıklamışlardı. Melikgazi haricindeki diğer ilçelerde de adaylar netlik kazanmaya başladı. İşte netlik kazanan isimler;



Talas için 4 isim

Talas İlçe Başkanlığı’na Eczacı Ekrem Ekici, İş Adamı Esat Doğan, Oto Galerici Metin Tuzcuoğlu ve Mali Müşavir Cengiz İzgi’den birinin seçileceği öğrenildi.



Hacılar için de 4 isim

Hacılar İlçe Başkanlığı için ise şu 4 ismin ön plana çıktığı kaydediliyor: Diş Hekimi Numan Alpaslan, İş adamı Yavuz Dur, İş Adamı Ömer Pınar ve İş Adamı Ahmet Övünç.



Haber: Bünyamin Gültekin