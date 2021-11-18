Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar MUSTAFA YALÇIN Kocasinan Belediyesi ABD Kayseri valiliği tarım ve orman bakanlığı

MELİKGAZİ SPORCULARI TAHRAN'DA ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAK

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübünden 2 taekwondo sporcusu dünya şampiyonasında mücadele edecek.

MELİKGAZİ SPORCULARI TAHRAN'DA ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAK

Şampiyonaya gidecek olan sporculara başarılar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Şehrimizi ilçemizi sadece yurtiçinde temsil etmekle kalmayıp yurtdışında da şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Oralardan büyük başarılar ile dönüyorlar. Dünya İşitme Engelliler Fedarasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Deafolimpik Dünya Şampiyonası İran’ın başkenti Tahran’da 18-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. Kayserimizi, kulübümüzü ve Türk Milli Takımımızı temsilen 2 sporcu ile temsil edecek olan sporcularımızdan poomse dalında Türkan Teke ve müsabaka dalında ise Yasin Çimen milli forma altında ter dökecekler. Türk Milli Takımımız ve sporcularımızın başarı ile ülkemize döneceklerine inancımız tam. İnşallah İran’da Dünya Şampiyonasında bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı okutarak bizleri gururlandıracaklar. Kendilerine yürekten başarılar dilerim.” dedi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
MELİKGAZİ SPORCULARIMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.