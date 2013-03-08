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Melikgazi'de 10 Bin Meyve Fidanı Dağıtıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memdun Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilkbahar döneminde satın alınan 10 bin meyve fidanının ilçe sanırları içerisinde dağıtımının tamamlandığını bildirdi.

Melikgazi'de 10 Bin Meyve Fidanı Dağıtıldı
Özellikle bağ ve bahçe yerleşimi olan Kıranardı, Hisarcık, Gesi, Turan, Bağpınar, Bürüngüz, Mimarsinan ve Gesi gibi bölgeler ile bahçeli evleri olan Gecekondu Önleme Bölgesi'nde meyve fidanın dağıtıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "İlimizin mevsim şartlarına uyum gösteren kayısı, armut, elma, kiraz ve badem türü meyve fidanların dağıtılI" dedi.
Traktörcüler Sitesi'nde yer alan Yılmaz ve İsmet Akansu Cami'de Cuma Namazı sonrası bölge esnafı ile sohbet eden ve meyve fidanı dağıtımına katılanBüyükkılıç, şunları kaydetti: "Melikgazi Belediyesi olarak her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde fidan dağıtarak ilçemizin daha yeşil olmasına ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak için çalışmalar yapıyoruz. Her yıl 50-60 bin yapraklı ve çam türü fidanın toprak ile buluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca ilçemiz bahçe ve bağ yerleşimlerinin bulunmasından dolayı meyve fidanları da dağıtıyoruz. Bugün 6 ayrı bölge de 10.000 adet meyve fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.Bunun meyveleri yıllar boyunca yenilecektir. Dolayısı ile yıllara sarkan ve yıllar itibari ile verim verecek bir çalışmayı gerçekleştirdik."
Traktörcüler Sitesi'ndeki etkinliğe AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
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