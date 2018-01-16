Melikgazi’de görsel kirliliğe son

Binaların cephelerinde bir kargaşalık, bir karışıklık ve adeta görsel bir kirlilik gözlendiğini, bu durumun şehri adeta yorgun, ilgisiz ve iç karartıcı gösterdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç,







2012-2017 yılları arasında şehrin muhtelif semtlerinde dış cephesinin boyanarak yenilendiğini, binaların adeta yeniden yapılmış gibi olduğunu ve şehre ayrı bir misyon kazandırıldığını kaydetti.







Kent Estetik Kurulu’nun Talebi

Binalarda yapılan dış cephe yenileme çalışması ile Kayseri’ye yeni bir imaj kazandırıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Şehrimizin görünümünde görsel kirliliği önlemek, modern ve sağlıklı şehirleşmenin ilk adımı olan sağlıklı mekânlar oluşturmak için belediye olarak gerekli imar ile yapısal mimari önlemleri alıyoruz.







Gecekondu önleme bölgesi ile Küçükali Mahallesi arasında gerçekleştirilen bina cephelerini yenileme çalışması büyük beğeni topladı. Hisarcık ve Kıranardı meydanlarında benzer bir çalışma yaptık. Seyitgazi, Hunat ve Camikebir semtlerinde 2015-2016 yıllarında yaptık.







Şimdi dördüncü etap çalışmamız ile Gecekondu önleme Bölgesinde Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı Mahallelerinde toplam 250 binada dış cephe yenileme çalışması yapılacaktır. Bunun için gerekli çalışmalar başlatılmış ve ihale edilmiştir. Şehirde yer alan binaların görünümü önemlidir. Dışarıdan gelenler için binaların dış görünümü önemlidir. Bakımlı, boyalı ve düzenli bir dış cephe, o şehir hakkında güzel izlenimler bırakır.”







Başkan Büyükkılıç, Kayseri Boğazköprü mevkiinden başlayan çalışmanın Erciyes Kış Sporları Merkezi güzergâhında dış cephe yenilemesinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi





