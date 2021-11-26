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MELİKGAZİ’DE VEZNELER HAFTASONU AÇIK

Emlak Vergisi Ödemesi İçin “Son Gün 30 Kasım” Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günün 30 Kasım olduğunu hatırlattı.

MELİKGAZİ’DE VEZNELER HAFTASONU AÇIK

Vergi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için vezneler haftaiçi 8.30-19.00, haftasonu ise 09.00-17.00 hizmet verecek.
Vatandaşların son günde yoğunluk oluşturmaması için vergilerini gecikmeden ödemeleri tavsiyesinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Salı günü sona erecek. Yoğunluk oluşmaması için haftasonları veznelerimiz açık olacak. Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Belediyemize ödenen bu vergiler ilçemize hizmet olarak yansıyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini Belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi https://ebelediye.melikgazi.bel.tr adresinden de ödeme yapabilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Kurumsal

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MelikgaziEmlak Vergisi
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