Melikgazi’de yatırımlar artacak

Melikgazi Belediyesi nisan ayı meclis toplantısını Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdi. Çoğunluğunu imarın oluşturduğu toplantıda 22’si ek olmak üzere 49 madde görüşüldü. 21 madde ilgili komisyonlara havale edilirken, 28 madde tek tek oylanarak karara bağlandı.

Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2016 yılına ait bir yıllık faaliyet raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Belediye olarak zamanında yapılmayan hizmet, hizmet değildir düşüncesiyle hareket ettiklerinin ifade eden Başkan Büyükkılıç, 18 yıldır yapılan sayıştay ve mülkiye denetimlerinde en ufak bir yanlışlığın olmamasından mutlu olduklarını, meclis kararlarında hep oybirliği ile karar alınmasının Melikgazi'yi örnek ve referans belediye yaptığını söyledi.



Meclis gündeminde yer alan ve encümen üyeleri, plan ve bütçe ile imar, çevre ve sağlık ile hukuk komisyon üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucu encümen ve komisyon üyelerinin isimleri şu şekilde oluştu:

Encümen üyeleri: Selma Kocaoğlu, Erhan Köklü, Murat Uğur.

Plan ve Bütçe Komisyonu: Mustafa Yıldız, Peyker Sibel Canatan, Ahmet Emirbaşoğlu, Nabi Yeniçay,Fatma Meltem Maraşlıoğlu.

İmar Komisyonu: Ahmet Serdar Altuntuğ, Kamuran Temir, Selahattin Kılıç, Halil Özdemir, Mustafa Hashalıcı.

Hukuk komisyonu: Mehmet Savruk, Levent Büyükkeçeci, Elmas Solak, Ahmet Ulukaya, Osman Haymana.

Çevre, Sağlık ve Eğitim komisyonu: Yılmaz Üçkan, Mehmet Berk, Şule Yarımçam, İlhan Baloğlu, Kahraman Eraslan.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bir yıl süre ile yeni seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar temenni etti.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ