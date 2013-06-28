MELİKGAZİ’DEN SİVAS CADDESİ’NE ALTERNATİF YOL

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Germir Bölgesini Mim-Sin toplu konut alanı ile Malatya çevre yoluna bağlayacak olan yeni bir yol çalışması başlattıklarını ve çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Yeni açılan yol çalışmasında Kaski, Telekom, Kayseri gaz gibi diğer kurumlarla belediye öncülüğünde ortak bir çalışma yaparak alt yapıda bütünlük sağladıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yeni açılacak olan yolun Sivas caddesine alternatif bir yol olduğunu dolayısı ile Sivas caddesine nefes aldıracağını belirtti.

Germir mahallesinde hem yol hem de çevre düzenleme çalışması yapıldığını bu çalışma ile hem Germir bölgesinde oturanların daha kısa sürede daha emniyetli bir şekilde Malatya Yoluna ulaşabileceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Germir Mahallesi bulunduğu alan itibari ile adeta kenar da sıkışmış bir bölgedir. Bu bölgenin yeni açılacak yollar ile çehresinin değişmesine vesile olacağız. Tek girişli bu semtte alternatif yollar açarak bu bölgede oturanlara tercihli ulaşım ağı sunacağız. Böylece daha kısa sürede güvenli ulaşımlarını sağlayacağız. Yolun alt yapısını gerçekleştiriyoruz. Yol boyunda 2 bin m2 alanlı ücretsiz otopark inşa ediliyor. Yol boyunca 6 bin m2 yeşil kuşak hattı oluşturuyoruz. Yolun tamamlanması ile 1.500 ton asfalt kullanarak bu yolu hizmete sunacağız.” Kurumsal Haber