Melikgazi'nin 2012 Geliri 160 Milyon TL Oldu

2012 yılı bütçesinin 172 milyon TL olduğunu ve bu gelirin 160 milyon TL. ‘nin elde edildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2012 yılında gelir bütçesinin gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin tamamını karşıladığını ve yüzde 93 ile gerçekleştirildiğini belirtti.

2012 yılı bütçesinde gerçekleşmeyen yüzde 7’lik bütçenin arsa satışların istenildiği gibi olmamasından kaynaklandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.

“Melikgazi Belediyesi gerçekçi bir bütçe ile her zaman hizmetin ve yatırım merkezi olmuştur. 2012 yılı bütçemiz 160 milyon TL idi. Ancak daha sonra 12 milyon TL’lik ek bütçe yapılarak yatırım ve hizmetlere devam edildi. 2013 yılı bütçemiz ise 225 milyon TL‘ dir. Nüfusumuz 510 bin ise demek oluyor ki her Melikgazili için 441 TL yatırım yapacağız. Ancak yapılan yatırımlar sadece Melikgazililer için değildir biz Kayserimizin yüzde 50 ‘sine hizmet veriyoruz. Hatta çarşı, alış veriş merkezleri, Kale, kapalı çarşı gibi tarihi mekânlar, sanayi merkezlerin bizim bölgemizde olmasından dolayı gündüz nüfusumuzun 650 bini bulmaktadır. 2012 yılı bütçesinin yüzde 75’i yatırım ve hizmete dönüştürülmüştür. “

Başkan Memduh Büyükkılıç, 2012 bütçesinin yüzde 93 olarak gerçekleşmesinin önemli olduğunu çünkü bu bütçenin hizmet bütçesi olmasının bir bakıma kanıtladığını sözlerine ekledi.